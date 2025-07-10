Μανωλίδου: «Ο Άδωνις είναι ένα καλό παράδειγμα για μένα και για τα παιδιά μας»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» ήταν η Ευγενία Μανωλίδου και φυσικά αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Άδωνι Γεωργιάδη.

Δεν είχε κάποιο πρόβλημα και εκείνος θα το έκανε στη θέση μου. Ο σύζυγός μου έχει βοηθήσει ανθρώπους που του έχουν φερθεί στο παρελθόν άσχημα και απάνθρωπα. Ο Άδωνις είναι ένα καλό παράδειγμα για μένα, για τα παιδιά μας, δείχνει πολλές φορές μια μεγαλοψυχία που είναι δύσκολη να την καταλάβω. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα, είναι μεγαλόψυχος», είπε αρχικά.

«Έχω σταθεί στον πρώην σύζυγό μου, γιατί έχω ζήσει μαζί του μια ζωή. Χάρη σε εκείνον σπούδασα μουσική, εκείνος με πήγε να μάθω αρχαία ελληνικά. Είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ήμουν πολύ ανοιχτή σε όλο αυτό. Τώρα που μεγάλωσε και έχει γίνει ένα μεγάλο παιδί, με έχει ανάγκη και τον στηρίζω, έκανα μαζί του δυο παιδιά, έχω μεγαλώσει κοντά του, δεν μπορώ να τον αφήσω.

Το διαζύγιο μου ήταν άσχημο όμως δεν θα έκανα σε κανέναν κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνει. Δεν θα ήθελα να βρεθώ σε μεγάλη ηλικία, μόνη μου και αδύναμη. Να μην έχω από πουθενά κάποια βοήθεια. Με βοηθάει σε κάθε δυσκολία να βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου ανθρώπου. Ο Άδωνις αισθάνεται καλά με ό,τι με κάνει και εμένα να αισθάνομαι καλά», είπε η Ευγενία Μανωλίδου.

Διαβάστε επίσης

