Μάικ Τάισον: Μίλησε για πρώτη φορά για την περιπέτεια υγείας που πέρασε κατά τη διάρκεια πτήσης

Ο Μάικ Τάισον έγραψε στο twitter για την περιπέτεια υγείας που πέρασε κατά τη διάρκεια πτήσης αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Τώρα αισθάνομαι 100% αν και δεν χρειάζεται να είμαι για να νικήσω τον Τζέικ Πολ», έγραψε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος μπόξερ.

Ο ίδιος βρισκόταν σε πτήση από το Μαϊάμι προς το Λος Άντζελες όταν «έπαθε ναυτία και ζαλάδα λόγω έξαρσης έλκους 30 λεπτά πριν από την προσγείωση», δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο Page Six.

«τα πάει περίφημα» αφού έλαβε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και ότι «είναι ευγνώμων στο ιατρικό προσωπικό που ήταν εκεί για να τον βοηθήσει», πρόσθεσε.

Now feeling 100% even though I don’t need to be to beat Jake Paul.

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 28, 2024