Κατσαφάδος για την απώλεια της συζύγου του: «Έχω τα παιδιά μου αλλά εκείνη δυστυχώς, δεν τα έχει όλα αυτά»

Ο ηθοποιός, Θοδωρής Κατσαφάδος, σε μια τρυφερή εξομολόγηση στο περιοδικό «Λοιπόν» και αναφέρθηκε στην αείμνηστη σύζυγό του, Χριστίνα Βαρζοπούλου.

Σήμερα, κοιτώντας πίσω, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να είχες κάνει διαφορετικά στην προσωπική σου ζωή;

Όχι. Στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είχα μια εξαιρετική γυναίκα δίπλα μου. Έναν υπέροχο άνθρωπο και μια υπέροχη ηθοποιό. Εκείνη έφτιαξε τη ζωή μας. Εγώ στα νιάτα μου δεν είχα μυαλό στο κεφάλι μου. Δεν σκεφτόμουν ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Ήμουν “όσα πάνε κι όσα έρθουν”. Δεν είχα τέτοια σχέδια.

Αυτή η γυναίκα αποφάσισε, με μάζεψε, κάναμε το παιδί μας και δημιουργήσαμε την οικογένεια μας. Και σήμερα εγώ έχω τα παιδιά μου. Εκείνη, δυστυχώς δεν τα έχει όλα αυτά. Η ζωή καμιά φορά είναι άδικη. Δεν θέλω όμως να το βαρύνω περισσότερο. Για όσα έχω κάνει στη ζωή μου είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ χορτασμένος. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Έζησα μια χαρά.

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