Κάρλος Σαντάνα: Ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα των τρανς

Ο Κάρλος Σαντάνα ζήτησε συγγνώμη από την LGBTQ+ κοινότητα μετά τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια συναυλίας του.

«Όταν ο Θεός δημιούργησε εσένα και εμένα, πριν βγούμε από τη μήτρα, ξέρεις ποιος είσαι και τι είσαι. Αργότερα, όταν μεγαλώνεις, βλέπεις πράγματα και αρχίζεις να πιστεύεις ότι θα μπορούσες να είσαι κάτι που ακούγεται καλό, αλλά ξέρεις ότι δεν είναι σωστό», είχε δηλώσει και προκάλεσε αντιδράσεις.

LEGEND CARLOS SANTANA STOPPED HIS SHOW TO SPEAK OUT AGAINST GENDER IDEOLOGY!!! pic.twitter.com/vVOpO4V8Mt

«Λυπάμαι για τα αναίσθητα σχόλιά μου. Δεν αντικατοπτρίζουν ότι θέλω να τιμώ και να σέβομαι τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις όλων των ανθρώπων. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που είπα πλήγωσαν τους ανθρώπους και δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την κοινότητα των τρανσέξουαλ και όλους όσους προσέβαλα», ανέφερε ο διάσημος μουσικός.

«Να ο προσωπικός μου στόχος που προσπαθώ να πετύχω κάθε μέρα. Θέλω να τιμώ και να σέβομαι τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις όλων των ανθρώπων είτε είναι LGBTQ είτε όχι. Αυτός είναι ο πλανήτης της ελεύθερης βούλησης και σε όλους μας έχει δοθεί αυτό το δώρο. Θα επιδιώξω τώρα αυτόν τον στόχο για να είμαι ευτυχισμένη και να διασκεδάζω και για όλους να πιστεύουν αυτό που θέλουν και να ακολουθούν την καρδιά τους χωρίς φόβο. Χρειάζεται θάρρος για να αναπτυχθείς και να λάμψεις στο φως που είσαι και να είσαι αληθινός, γνήσιος και αυθεντικός. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να λάμπουμε το φως μας με αγάπη και φιλοφρονήσεις. Να έχετε μια ένδοξη ύπαρξη. Ειρήνη», πρόσθεσε.

Carlos Santana issued an apology in an apparently deleted Facebook post for anti-trans remarks he made on stage. https://t.co/tfv7rGTG45

