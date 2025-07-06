Η γη της ελιάς: Απόψε το μεγάλο φινάλε

Με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο ολοκληρώνεται ο 4ος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Ο Μιλτιάδης εξαφανίζεται την ημέρα του γάμου του με τη Βασιλική, ο Γερακάρης πυροβολεί τον Αποστόλη και οι άντρες του βιάζουν την Άννα, ενώ η Αθηνά βρίσκει μηνύματα της Ιουλίας στο κινητό του Τζον...

Ο Μιλτιάδης εξαφανίζεται

Μια κοπέλα γεννάει κρυφά μόνη της στην Κρήτη, σε μια παλιά αποθήκη. Λίγες ώρες μετά η ίδια αφήνει το μωρό της στην πόρτα της Αλεξάνδρας, μαζί με ένα σημείωμα, το οποίο βρίσκει έκπληκτος ο Μανώλης. Την ίδια ώρα, η Αθηνά βρίσκει στο κινητό του Τζον τα μηνύματα της Ιουλίας. Όπως είναι φυσικό, σοκάρεται από την απιστία του άντρα της, συνειδητοποιώντας παράλληλό τον λόγο που η Ιουλία είναι απόμακρη το τελευταίο διάστημα. Η μέρα του γάμου της Βασιλικής και του Μιλτιάδη έχει φτάσει. Στη Μόνη καταφθάνουν και οι Κρητικοί, για να δώσουν το «παρών» στον γάμο της κόρης του Στάθη. Όλοι οι καλεσμένοι έχουν συγκεντρωθεί στην εκκλησία και περιμένουν με χαρά και συγκίνηση το ζευγάρι. Ο Μιλτιάδης βρίσκεται στο σπίτι μαζί με τον Παρασκευά και ετοιμάζει τη βαλίτσα του. 0 φίλος του δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πιστεύει πως ο Μιλτιάδης φτιάχνει τα πράγματά του για το ταξίδι που θα κάνει με τη Βασιλική. Παρόλο που ο νεαρός δείχνει ότι κάτι τον απασχολεί, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί.

Η Βασιλική βρίσκεται στην εκκλησία και ο Μιλτιάδης το σκάει. Το γεγονός αυτό σοκάρει τους κατοίκους της Μάνης, που προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Όπως και η ίδια η Βασιλική. Μάλιστα η Μαργαρίτα είναι έξαλλη με τη στάση του νεαρού! «Είναι ντροπιαστικό και αισχρό αυτό που έκανε ο Μιλτιάδης». Και ενώ όλοι τον αναζητούν, καθώς παραμένει εξαφανισμένος, και προσπαθούν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που τον έκανε να τινάξει τον γάμο του στον αέρα και να συμπεριφερθεί στη Βασιλική και στην οικογένειά της με αυτόν τον ντροπιαστικό τρόπο, μια μεγάλη ανατροπή την τελευταία στιγμή τούς κάνει όλους να παγώσουν...

Η Άννα περνάει δραματικές στιγμές

Ο Βελισάριος Γερακάρης (Κωστής Σαββιδάκης) διψάει για εκδίκηση. Έτσι, τριγυρίζει στο χωριό και παραμονεύει μέχρι να πετύχει τον Αποστόλη μόνο του, χωρίς προστασία. Την ίδια στιγμή, η Άννα εξακολουθεί να περνάει δύσκολες στιγμές, μην μπορώντας να ξεπεράσει τον θάνατο των παιδιών της. Όμως αισθάνεται άσχημα και για τον Αποστόλη και την εξέλιξη που έχει η σχέση τους. Ξέρει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στον κόσμο, και έτσι, μετανιωμένη, τον παίρνει τηλέφωνο κάκτου λέει ότι τον συγχωρεί. Εκείνος λυγίζει όταν την ακούει και τα λόγια της τον συγκινούν. Λίγο πριν κλείσουν τη γραμμή, τα δύο αδέλφια συμφωνούν να βρεθούν από κοντά. Την επόμενη μέρα ο Αποστολής συναντιέται τυχαία με την Άννα στον δρόμο.

Οι δυο τους αγκαλιάζονται σφιχτά όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή. Ο Βελισάριος, που έχει γίνει σκιά του Αποστόλη, βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία και τον πυροβολεί! Η Άννα ουρλιάζει βλέποντας τον αδελφό της να πέφτει αιμόφυρτος πάνω της και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ο Βελισάριος μαζί με τους συνεργούς του παίρνουν τον Αποστόλη και τον πετάνε στη θάλασσα, ενώ απάγουν την Άννα. Η κοπέλα μάταια παλεύει να ξεφύγει από τα χέρια τους και ξεσπάει σε κλάματα. Από τη μία πονάει για την τύχη του αδελφού της και από την άλλη φοβάται για τη δική της ζωή. Οι αδίστακτοι άντρες τη μεταφέρουν σε μια αποθήκη και τη βιάζουν, με την κοπέλα να βιώνει τραγικές στιγμές.

