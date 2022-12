Χάρις Αλεξίου: Έτσι γυρίστηκε η σκηνή που τραγουδά στο φινάλε του "Maestro"

Ο πρώτος κύκλος του «Maestro» έριξε τίτλους τέλους το βράδυ της Πέμπτης και μία από τις σκηνές που συζητήθηκαν ιδιαίτερα ήταν φυσικά αυτή με τη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία στο φινάλε τραγουδά στο φεστιβάλ των Παξών μοναδικά την «Προσευχή».

Η ηθοποιός, Στεφανία Γουλιώτη, μετέφερε μια ανάρτησή της στο Instagram την ατμόσφαιρα που επικρατούσε όταν γυριζόταν η συγκεκριμένη σκηνή.

«WATCH IT ALL!!! SOUND FULL ON!! Να ζήσετε ΑΥΤΌ που ζήσαμε! Το βίντεο αυτό το τραβάω εγώ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ!! Απο τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου έχει υπάρξει , το ότι υπήρξα «μάρτυρας» αυτής της συγκλονιστικής στιγμής!!! Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου να βροντάει σε όλο το Γάιο των Παξών!! Κυριολεκτικά μεγάφωνα παντού να αντηχεί η ζεστασιά της σε όλο το χωριό!! Με αυτό το τραγούδι που υπήρξε «σημάδι» της εφηβείας μου και αυτή τη γυναίκα να ταρακουνάει την ψυχή μου.!!

Αυτή η εμπειρία, ΑΥΤΉ ΤΗ ΜΈΡΑ ,μου θυμίζει πάντα ότι ΤΟ ΝΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΆΤΑΙ Η ΨΥΧΉ ΣΟΥ είτε από έρωτα, είτε από κάθε εμπειρία, ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΣΤΗ ΖΩΉ!!!!!! Ευχαριστώ @haris_alexiou_official !!ΕΦΗΒΙΚΈ ΜΟΥ ΕΡΩΤΑ!!! Ευχαριστώ @maestro.tvseries @christopherpapakaliatis @orestis.chalkias Θέλει… να τραγουδάς μ´αυτό το μύθο!!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

