Eurovision 2023: Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον Β’ Ημιτελικό

Ήρθε η ώρα για την εμφάνιση της Ελλάδας και της Κύπρου στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023 που θα προβληθεί απόψε ζωντανά από την ΕΡΤ.

Η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και το τραγούδι What They Say θα εμφανιστεί στη θέση νούμερο 8 στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023, δύο θέσεις μετά από αυτή της Κύπρου και του Andrew Lambrou με το τραγούδι Break a Broken Heart, που θα εμφανιστεί στη θέση νούμερο 6.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2023:

Δανία

Αρμενία

Ρουμανία

Εσθονία

Βέλγιο

Κύπρος

Ισλανδία

Ελλάδα

Πολωνία

Σλοβενία

Γεωργία

Σαν Μαρίνο

Αυστρία

Αλβανία

Λιθουανία

Αυστραλία

