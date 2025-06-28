Βούλγαρη: «Για μένα η κυτταρίτιδα και οι ραγάδες από την εγκυμοσύνη είναι παράσημο»

Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε καλεσμένη στο Χαμογέλα και Πάλι και περιέγραψε τα συναισθήματά της.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Γενικά νομίζω ότι είμαι μία κουλ μαμά, προς το παρόν. Είναι αυτό, πώς είναι όταν είσαι πρωτοερωτευμένος και θέλεις συνέχεια να είσαι με τον σύντροφό σου και να τον βλέπεις; Έχω το χαμόγελό του συνέχεια στο πρόσωπό μου, μπροστά μου. […] Μου είχαν πει όλοι θα είναι δύσκολο και το ένα και το άλλο. Είναι καλύτερο. Έχει δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες μπροστά σε αυτήν την ευτυχία που νιώθεις είναι τίποτα», παραδέχεται η Ανθή Βούλγαρη.

«Εγώ είχα μπει σε ένα τρυπάκι ότι πρέπει να θηλάσω, πρέπει να το κάνω έτσι, πρέπει αυτό. Όταν απελευθερώθηκα – και ευτυχώς απελευθερώθηκα πάρα πολύ γρήγορα – και είπα «ώπα, είμαι εγώ με το παιδί μου, πώς είμαι εγώ καλά, πώς είμαι εγώ χαρούμενη, τότε θα είναι και το παιδί μου», πήγαν όλα ρολόι. Άρχισε να κοιμάται, άρχισε να τρώει, έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα, χαμογελάει συνέχεια. Είμαστε ωραία», περιγράφει η Ανθή Βούλγαρη στη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μία εβδομάδα πριν πάω δουλειά, έπιασα τον εαυτό μου πολύ αγχωμένο, έκλαιγα κιόλας. Την ημέρα που πήγαινα στη δουλειά λέω: θα πας για λίγες ώρες, πρέπει να το κάνεις, γιατί είναι και αυτό μέρος της προσωπικότητάς σου. Όλες οι γυναίκες του κόσμου το κάνουν, εγώ είμαι και μία πιο τυχερή γυναίκα, γιατί δεν χτυπάω 10ωρα στη δουλειά, οπότε λέω: σύνελθε. Θεωρώ ότι η ποιότητα του χρόνου είναι αυτή που μετράει. Το να είσαι στο σπίτι και να είσαι φρικαρισμένη το μεταφέρεις και στο παιδί», εξομολογήθηκε

Ξανθούλης: «Έλεγα πως είμαι από βασιλική οικογένεια. Οι γονείς μου δεν πληγώθηκαν, εγώ πληγώθηκα»