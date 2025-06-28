Συνελήφθησαν 2 διακινητές ναρκωτικών που χρησιμοποιούσαν παιδιά για τσιλιαδόρους (βίντεο)

Με τσιλιαδόρους μικρά παιδιά, για να τους ειδοποιούν αν εμφανίζονταν αστυνομικοί καθώς και με κάμερες, θωρακισμένες πόρτες και άλλες μεθόδους για να προλαβαίνουν να εξαφανίζουν τα στοιχεία, επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε οικισμό της περιοχής Αχαρνών, έπειτα από ειδική επιχείρηση, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι αστυνομικοί χαρτογραφούσαν την κίνηση χρηστών ναρκωτικών, που μετέβαιναν στην περιοχή προκειμένου να προμηθευτούν τη «δόση» τους και έπειτα από τη συλλογή πληροφοριών οργάνωσαν στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από 23 έως 25-6-2025.

Οι αστυνομικοί κατά την άφιξή τους στα σπίτια των διακινητών διαπίστωσαν ότι είχαν πόρτες ασφαλείας με τριπλούς σύρτες, σύστημα παρακολούθησης με κάμερες και κάγκελα, προκειμένου να εξασφαλίζουν χρόνο για την καταστροφή των ναρκωτικών.

Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν ότι, για να ενημερώνονται άμεσα σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών, είχαν τοποθετήσει παιδιά περιμετρικά των οικιών τα οποία τους προειδοποιούσαν με φωνές.

Σε έρευνες στις ανωτέρω οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

22,4 γραμμ. ηρωίνης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

15 φαρμακευτικά δισκία και

το χρηματικό ποσό των 6.740 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.:

