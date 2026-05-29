Πανελλαδικές 2026: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των ΓΕΛ, κατά τη σημερινή, πρώτη ημέρα εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.