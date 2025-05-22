Μεγάλο κύκλωμα δουλεμπόρων: 20 συλλήψεις, έχουν διακινήσει τουλάχιστον 500 μετανάστες

Τις 20 έφτασαν πλέον οι συλλήψεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών και κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έρευνες έχουν γίνει στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και στο Περιστέρι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται κυρίως άτομα με καταγωγή από την Αίγυπτο και τη Συρία, ενώ μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 500 παράνομους μετανάστες που έχουν διακινηθεί μέσω της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν κάνει έφοδο και έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 4 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Τα κέρδη του κυκλώματος προκαλούν ζάλη, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Βίντεο από την επιχείρηση «Κέρβερος»

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ, έγιναν τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις σε διαμερίσματα με τους αστυνομικούς να βρίσκουν σακούλες με πλαστά διαβατήρια, συρτάρια γεμάτα με σφραγίδες και φακέλους με χρήματα.









Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κέρβερος» συμμετείχαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών τα οποία κατάφεραν να συλλάβουν και τον αρχηγό του κυκλώματος ο οποίος είχε στήσει μεγάλο εργαστήριο σε διαμέρισμα στην περιοχή των εργατικών κατοικιών στο Περιστέρι.







