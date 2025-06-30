ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:16
Κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μετά τη βελτίωση του καιρού
clock 07:55 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε πλήρη αποκατάσταση βρίσκεται από το πρωί η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, είχαν καταγραφεί πολλαπλές τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τα τρία κύρια λιμάνια της Αττικής.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, ωστόσο, να επικοινωνούν προληπτικά με τις λιμενικές αρχές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, για επιβεβαίωση της ώρας αναχώρησης των δρομολογίων τους.

