Κακοκαιρία Elias: Δραματική η κατάσταση σε Θεσσαλία και Βόλο από τις πλημμύρες (βίντεο)

Δραματικές είναι οι τελευταίες ώρες στην Εύβοια και Βόλο από τις πλημμύρες. Στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια το κύμα της κακοκαιρίας έχει παραμείνει πάνω από την περιοχή για περισσότερο από 6 ώρες, «αδειάζοντας» χιλιάδες τόνους νερού από το Μαντούδι μέχρι την Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο 24ωρο στην Ιστιαία έχουν πέσει 400 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα, ενώ τις τελευταίες 6 ώρες που βρέχει ακατάπαυστα έχουν πέσει στην περιοχή πάνω από 150 κυβικά μέτρα νερό ανά στρέμμα.

Από τα μεσάνυχτα και μετά σε δεκάδες περιστατικά έχει κληθεί η πυροσβεστική για να βοηθήσει, σε απεγκλωβισμούς ανθρώπων. Η συγκοινωνία είναι προβληματική, καθώς δρόμοι έχουν κλείσει από καταπτώσεις ή καταστροφές στο οδικό δίκτυο, κορμοί δέντρων και καλώδια είναι πεσμένα στο έδαφος. Το νερό σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και το 60 εκ., καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

🚨Prokopianos river cuts the island of Evoia in half as storm #Elias advances through central Greece, causing widespread flooding and destruction of infrastructure. Meanwhile the north parched as desert, for months. Brought to you by the #ClimateCrisis

pic.twitter.com/IHMO0t2dRE — George Tsakraklides (@99blackbaloons) September 27, 2023

Ο δρόμος από το Μαντούδι προς Πευκί είναι αδιάβατος, μετά από καταπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Το ίδιο από την Κήρινθο προς την Λίμνη. Σε πολλές περιπτώσεις, τα σωστικά συνεργεία που καλούνται για απεγκλωβισμούς αδυνατούν να φτάσουν στα χωριά.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο και Γούβες

Μάλιστα, οι κάτοικοι των Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο και Γούβες, έλαβαν το πρωί μήνυμα απο το 112 για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Με εντολή του δημάρχου απαγορεύεται η κυκλοφορία στις ευρύτερες περιοχές των Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο και Γούβες, λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 📌 #Εύβοια 🆘 Με εντολή του Δημάρχου απαγορεύεται η κυκλοφορία στις ευρύτερες περιοχές των #Ασμήνι #Πευκί #Αρτεμίσιο & #Γούβες λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/G6mF2c28qW@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 28, 2023

Από τα μεσάνυχτα και μετά κλήθηκαν σε δεκάδες περιστατικά τόσο στην Κεράμεια όσο και ενδιάμεσα από το Μαντούδι μέχρι Κεράμεια για να βοηθήσουν οικογένειες, ακόμη και για να ανέβουν σε ανώτερο όροφο για ασφάλεια αφού τα νερά είχαν ξεπεράσει και τα 60 cm.

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες στην Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή, αφού οι διασώσεις και οι απεγκλωβισμοί ανθρώπων είναι συνεχείς. Ανάμεσά τους οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να παρέμβουν για να απεγκλωβίσουν μία μητέρα και ένα μικρό παιδί στο Ασμήνιο που τους είχαν κυκλώσει τα νερά. Επίσης επιχειρούν με βάρκες και στο Πευκί, τις Γούβες, το Προκόπι και άλλα χωριά της κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, ενώ οι εκκλήσεις είναι συνεχείς από παραλιακά χωριά της Ιστιαίας.

Ακόμη και η μετακίνηση πυροσβεστικών δυνάμεων από το κέντρο της Χαλκίδας στη Βόρεια Εύβοια είναι αδύνατη, καθώς οι δρόμοι δεν το επιτρέπουν, ενώ χωματουργικά μηχανήματα εργάζονται όλη τη νύχτα για να μπορέσουν να ανοίξουν δίοδο να περάσουν τα σωστικά συνεργεία.

Η κατάσταση στην Λαμία

Στην Λαμία όλη τη νύχτα προσπαθούν να ενισχύσουν τα αναχώματα στο Σπερχειό για να αποφύγουν την πλημμύρα σε μία ευρύτερη περιοχή.

Δεκάδες φορτηγά ξεφορτώνουν υλικό και ενισχύουν τα αναχώματα σε κρίσιμα σημεία με συνέπεια μέχρι στιγμής να έχουν συγκρατήσει την ορμή του ποταμού.

Σε αυτό βοήθησε μία ύφεση για 6 ώρες περίπου στην ένταση της βροχόπτωσης με συνέπεια να μην υπάρξει υπέρμετρα μεγάλος όγκος νερού. Όμως από τις 4:00 το πρωί βρέχει καταρρακτωδώς τόσο στη Λαμία όσο και στη Δυτική Φθιώτιδα και η αγωνία έχει ξεκινήσει και πάλι για το Σπερχειό.

Οι κάτοικοι του χωριού Κόμμα που αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο βρίσκονται από χθες το βράδυ σε μία διαρκή ετοιμότητα, έτσι ώστε όταν δοθεί το σύνθημα της εκκένωσης να φύγουν γρήγορα, για να μην εγκλωβιστούν από τα νερά. Προληπτικά 15 περίπου οικογένειες, με ευάλωτα μέλη, έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα. Χωματουργικά μηχανήματα παλεύουν όλη νύχτα στα αναχώματα και πολλοί από τους κατοίκους παραμένουν συγκεντρωμένοι μαζί με τις αρχές στο κοινοτικό γραφείο. Λεωφορεία περιμένουν κοντά στο χωριό για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ανθρώπων, ενώ οικόσιτα ζώα έχουν ήδη μεταφερθεί από χθες σε ασφαλή σημεία.

Εικόνες καταστροφής στον Βόλο

Στο μεταξύ, εικόνες μεγάλης καταστροφής αντικρίζουν τα συνεργεία των δήμων της Μαγνησίας και της περιφέρειας με το πρώτο φως της ημέρας, στη δοκιμαζόμενη περιοχή του Βόλου, αλλά και σε ολόκληρο τον νομό.

Στο μεταξύ σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας στον Βόλο.

Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες να επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα και η υδροδότηση στο πολεοδομικό συγκρότημα.

Πολίτες όλο το βράδυ βρίσκονταν παγιδευμένοι από την επέλαση της κακοκαιρίας Elias, και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ πραγματοποιούσαν ολονύκτιους απεγκλωβισμούς. Πολλά σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χειμάρρους, ενώ μεγάλες είναι οι ποσότητες λάσπης.

Νερά γέμισε και το υπόγειο του νοσοκομείου του Βόλου εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης.

Στο βίντεο φαίνεται ότι τα νερά μέσα στα δωμάτια έχουν ύψος μερικά εκατοστά.

ημειώνεται πως από χθες ο Κραυσίδωνας «είχε σπάσει», με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να διοχετεύονται μέσα στους δρόμους της πόλης.

Ο περιφερειακός δρόμος του Βόλου δεν ήταν προσβάσιμος σε πολλά σημεία, ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στον κόμβο προς την Αγριά του Βόλου όπου οι δρόμοι είχαν γίνει ποτάμια. Συνολικά η πόλη αντιμετώπιζε πλημμυρικά φαινόμενα, με τους δρόμους να γίνονται απροσπέλαστοι.

Η διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές του Βόλου παραμένει από το απόγευμα της Τετάρτης.

Συνεχείς ήταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική υπηρεσία για απεγκλωβισμούς ατόμων σε διάφορα σημεία του Βόλου, ενώ περισσότεροι από 330 άνθρωποι οδηγήθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται μέσα στην πόλη του Βόλου, όπως επίσης στις Aλυκές και την Αγριά.

In the area of ​​Milina in Pelion, the devastation is incalculable with residents seeing their cars drifting into the sea and shops being flooded.#πλημμύρες #Βολος #Κακοκαιρια_Elias #βολος #πλημμυρες #Μπεος pic.twitter.com/IgMyLEvYzd — Shadab Javed (@JShadab1) September 27, 2023

Οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους και το νερό σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά και τα 50 εκατοστά.

Αντιμέτωποι για δεύτερη φορά με τις πλημμύρες οι κάτοικοι του Δήμου Παλαμά - Πλημμύρισαν τα Ορφανά

Για δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες οι κάτοικοι περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, αν και δεν έχουν προλάβει να επουλώσουν ακόμα τις πληγές που άφησε πίσω η κακοκαιρία Daniel, ήρθαν αντιμέτωποι αυτή τη φορά με τις καταστροφικές συνέπειες της νέας κακοκαιρίας «Elias». Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, είχαν ως αποτέλεσμα χωριά του Δήμου Παλαμά να βρεθούν σε κίνδυνο νέων πλημμυρών.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Νούσιου, το χωριό Ορφανά του Δήμου Παλαμά, πλημμύρισε, με το νερό να έχει κατακλύσει κάθε σημείο του χωριού, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο όλη τη νύχτα γινόταν παρεμβάσεις για να αποφευχθούν πλημμύρες και σε άλλα χωριά. Όπως τονίζει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου η κατάσταση στον δήμο μέχρι τώρα είναι διαχειρίσιμη, «αλλά μέσα στην ημέρα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει καθώς έρχονται νερά». Είμαστε σε επιφυλακή για όλα τα χωριά, τονίζει επίσης ο ίδιος.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και στον Δήμο Τρικκαίων δεν εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα όπως με την κακοκαιρία Daniel, με τον δήμαρχο Τρικκαίων κ. Νίκο Σακκά να τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πώς όλα είναι καλά, ελεγχόμενα χωρίς προβλήματα.

Λάρισα: Μεγάλα τα προβλήματα σε χωριά των Δήμων Κιλελέρ και Φαρσάλων

Μεγάλα είναι τα προβλήματα από τις πλημμύρες και σε πολλές περιοχές του νομού Λάρισας, κυρίως στους Δήμους Κιλελέρ και Φαρσάλων. Τελευταίο χωριό που εκκενώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν το Αχίλλειο Φαρσάλων, ενώ αρκετά ήταν τα χωριά της Λάρισας που χρειάστηκε χθες βράδυ μέχρι σήμερα τα ξημερώματα να εκκενωθούν.

Από χθες τη νύχτα, συνεχείς ήταν οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα για μια ακόμη φορά.

Χθες εστάλη και νέο μήνυμα από το 112 ώστε να εκκενωθούν αρκετά χωριά. Η ενεργοποίηση του 112 αφορούσε τις περιοχές Ανωχώρι, Κατωχώρι, Βασιλή, Υπέρεια, Μικρό Ευύδριο, Μεγάλο Ευύδριο, Πυργάκια, Πολυνέρι και Σταυρός για εκκένωση προς Φάρσαλα, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Η στάθμη του νερού του Πηνειού έχει ανέβει επικίνδυνα περίπου στα 4 μέτρα, ενώ ξεπέρασε τα 6 μέτρα στην λίμνη Κάρλα, προκαλώντας ανησυχία.

