Ελληνικό παραδοσιακό γλυκό κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα κέικ του κόσμου!

Η Ελληνική κουζίνα είναι γνωστή και αγαπημένη στα πέρατα του κόσμου και ένας από τους βασικούς λόγους που οι τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας. Οι παραδοσιακές της γεύσεις έχουν βραβευτεί επανειλημμένα και συνεχίζει να βρίσκεται υψηλά στο βάθρο της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Το Taste Atlas, ο διεθνής γαστρονομικός ιστότοπος γνωστός για τις λίστες που φτιάχνει συγκεντρώνοντας τα καλύτερα (ή χειρότερα) φαγητά του κόσμου, δημιούργησε αυτήν την φορά έναν κατάλογο με τα καλύτερα κέικ του κόσμου για το 2023 και ένα ελληνικό γλυκό – έκπληξη βρέθηκε ανάμεσά τους.

Ο λόγος για την πορτοκαλόπιτα, το αγαπημένο αρωματικό, σιροπιαστό γλυκό που βρίσκουμε στα παραδοσιακά καφέ και συνοδεύει συνήθως τον αγαπημένο μας ελληνικό. H πορτοκαλόπιτα βρέθηκε στην 42η θέση και το Taste Atlas, το περιγράφει ως εξής:

«Αυτό το παραδοσιακό ελληνικό επιδόρπιο αποτελείται από στρώματα ή σκισμένα φύλλα που αναμειγνύονται με μια αφράτη κρέμα γιαουρτιού με γεύση πορτοκαλιού. Όταν ψηθεί, το κέικ περιχύνεται με ένα παχύρρευστο, ζαχαρούχο σιρόπι αρωματισμένο με πορτοκάλι. Η πορτοκαλόπιτα είναι ένα κλασικό γλυκό που κυκλοφορεί σε διάφορες εκδοχές και συχνά ενσωματώνει σιμιγδάλι, κανέλα, βανίλια και αποξηραμένα ή ζαχαρωμένα φρούτα. Σερβίρεται και παγωμένο και περιστασιακά συνδυάζεται με παγωτό».

Best cakes to try in 2023. What's your no.1?

Top 100: https://t.co/7kXTo2MdmA#cakes pic.twitter.com/a8cqOXafuk

— TasteAtlas (@TasteAtlas) January 30, 2023