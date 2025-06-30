Από σήμερα οι εγγραφές και μετεγγραφές για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Από σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 07:00 έως και τις 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις στο e-εγγραφές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Από την Τρίτη 01-07-2025 οι σχολικές μονάδες (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.) εφημερεύουν μία ημέρα την εβδομάδα. Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει- ανάλογα με τη ΔΔΕ που ανήκει, πατήστε εδώ.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω αριστερά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet) θα είναι ορατά:

Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Πέμπτη 10-07-2025.

Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την Πέμπτη 10-07-2025.

Για τα ΓΕ.Λ. (περιλαμβάνονται Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία) από την Τετάρτη 16-07-2025.

Η ομάδα υποστήριξης (helpdesk) είναι στη διάθεσή σας: Τηλεφωνικά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.00- 16.00.

Μέσω e-mail, με την επισήμανση ότι η αποστολή είναι δυνατή όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες και οι απαντήσεις δίδονται συνήθως από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

