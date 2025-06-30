ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Από σήμερα οι εγγραφές και μετεγγραφές για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια
clock 11:18 | 30/06/2025
newsroom ekriti.gr

Από σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 07:00 έως και τις 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», ή μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις στο e-εγγραφές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Από την Τρίτη 01-07-2025 οι σχολικές μονάδες (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.) εφημερεύουν μία ημέρα την εβδομάδα. Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει- ανάλογα με τη ΔΔΕ που ανήκει, πατήστε εδώ.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω αριστερά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet) θα είναι ορατά:

Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Πέμπτη 10-07-2025.

Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την Πέμπτη 10-07-2025.

Για τα ΓΕ.Λ. (περιλαμβάνονται Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία) από την Τετάρτη 16-07-2025.

Η ομάδα υποστήριξης (helpdesk) είναι στη διάθεσή σας: Τηλεφωνικά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.00- 16.00.

Μέσω e-mail, με την επισήμανση ότι η αποστολή είναι δυνατή όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες και οι απαντήσεις δίδονται συνήθως από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γυμνάσια Λύκεια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis