Τρία μετάλλια στο Πανελλήνιο πάλης στην άμμο ο Α.Σ. «ΠΑΛ.ΕΥ.Ε»

Με τρία μετάλλια, αρκετά καλά πλασαρίσματα και τα Κύπελλα της 2ης θέσης στην Πανελλήνια κατάταξη συλλόγων στις Κορασίδες U17 και της 3ης στους Παμπαίδες U15, επέστρεψαν οι αθλητές του Α.Σ. «ΠΑΛ.ΕΥ.Ε» από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλης στην άμμο 2025 που ολοκληρώθηκε στην Κατερίνη, με την εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή των 650 αθλητών!

Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν η Μαρία Βανδουλάκη Βάνδουλα στα 55κ. Κορασίδων U17 και ο Κωνσταντίνος Δρακάκης στα 65κ. Παμπαίδων U15 ενώ η Βανδουλάκη πήρε χάλκινο στα 60κ. Νεανίδων U20 (με απόφαση του προπονητή κ. Δεσκουλίδη και υπογραφή των γονέων της, η συμμετοχή της στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία).

Τέταρτος ήταν ο Αγγελος Σκουντάκης στα 60κ. Παμπαίδων U15 και πέμπτος στα 60κ. Παίδων U17 ενώ ο Δρακάκης πήρε την 5η θέση στα 70κ. Παίδων U17

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βανδουλάκη μπαίνει στον πίνακα Διακριθέντων Αθλητών της ΓΓΑ και επωφελείται των μορίων που αντιστοιχούν στις διακρίσεις της.

«Χρυσή» η Ανδρούτσου

Λίγες μέρες μετά το χρυσό μετάλλιο στην Α’ φάση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πάλης στην άμμο, που έγινε στο Μεξικό, ήρθε και το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.Ο λόγος για την αθλήτρια του Μίνωα Δήμητρα Ανδρούτσου, η οποία με πέντε εμφατικές νίκες χωρίς να χάσει πόντο σε όλη τη διοργάνωση, κατέκτησε με ευκολία το χρυσό μετάλλιο.