Θρήνος, πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν

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O Kέβιν Κίγκαν, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

Από τον περασμένο Ιανουάριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, με τον Άγγλο πρώην επιθετικό και προπονητή να φεύγει τελικά από τη ζωή την Δευτέρα (20/7) σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Kέβιν πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα».

Πρόκειται για άνθρωπο που έχει κερδίσει δύο Χρυσές Μπάλες (1978,1979), ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών (1977), δύο UEFA Cup (1973,1976), αλλά και τα τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ (1973,1976,1977).