Τελικός Κυπέλλου: Όλα όσα έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο(vid)

Παρακολουθήστε την παρακάμερα του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, στον οποίο ο καλλιτεχνικός πολιτισμός με ήχους Νίκου Ξυλούρη, Μάνου Χατζηδάκι, Διονύση Σαββόπουλου σε συνδυασμό με ποδοσφαιρικό πολιτισμό από χιλιάδες φιλάθλους και των δύο ομάδων σήκωσαν μαζί το Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025.

Οι Πειραιώτες δίκαια επικράτησαν με 2-0 του ΟΦΗ και κατέκτησαν το νταμπλ ενώ και το κρητικό συγκρότημα βγήκε κερδισμένο, όχι στο χορτάρι αλλά από τη φανταστική του σύνδεση με τον κόσμο που έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση.