Super League: Υποψήφιος για παίκτης της σεζόν ο Χρήστος Μανδάς

Η καταπληκτική περυσινή σεζόν του Χρήστου Μανδά με τη φανέλα του ΟΦΗ έχει πανελλαδική αναγνώριση, καθώς είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για παίκτης της σεζόν στη Super League.

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις και είναι ανάμεσα στους 20 υποψηφίους για παίκτης της χρονιάς.

Η ανακοίνωση της Super League αναφέρει: «Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Stoiximan Player of the Season.

Μπείτε στο vote.slgr.gr και ψηφίστε τον Stoiximan Player of the Season.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου και ώρα 12:00.

Οι υποψήφιοι Stoiximan Player of the Season, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τους διαγωνισμούς Stoiximan Player of the Club, είναι:

1/ Ο. Πινέδα-ΑΕΚ

2/ Σ. Τσούμπερ-ΑΕΚ

3/ Α. Μπρινιόλι-Παναθηναϊκός

4/ Φ. Ιωαννίδης-Παναθηναϊκός

5/ Ι. Χουάνγκ-Ολυμπιακός

6/ Σ. Μπακαμπού-Ολυμπιακός

7/ Γ. Κωνσταντέλιας-ΠΑΟΚ

8/ Ν. Κοτάρσκι-ΠΑΟΚ

9/ Β. Νταρίντα-Άρης

10/ Λ. Πάλμα-Άρης

11/ Π. Φερνάντες-Βόλος

12/ Μ. Ντέλετιτς-Βόλος

13/ Χ. Μανδάς-ΟΦΗ

14/ Α. Γιαννιώτης-Ατρόμητος Αθηνών

15/ Ρ. Εραμούσπε-ΠΑΣ Γιάννινα

16/ Π. Καστάνιο-Αστέρας Τρίπολης

17/ Ν. Καρέλης-Παναιτωλικός

18/ Κ. Νούνιες-Λαμία

19/ Μ. Φατιγκα-Ιωνικός

20/ Γ. Βρακάς-Λεβαδειακός».

