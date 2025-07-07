Ροκάκης: “Αποφάσισα να δηλωθούν κανονικά τα Χανιά, δεν θα τρέξω την ομάδα την επόμενη ημέρα”

Τα Χανιά δήλωσαν κανονικά συμμετοχή στη Super League 2, ωστόσο το μέλλον τους φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο. Ο Αντώνης Ροκάκης σε δήλωσή του ανέφερε ότι αποφάσισε να πληρωθεί κανονικά το παράβολο συμμετοχής, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα. Όμως ξεκαθάρισε ότι δεν θα τρέξει την ομάδα και αν δεν βρεθεί λύση τότε η ομάδα των Χανίων δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντώνης Ροκάκης στη δήλωσή του: “Ως πρόεδρος της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ θεωρώ χρέος μου να ενημερώσω δημόσια τον φίλαθλο κόσμο των Χανίων ότι, παρά τις συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με υποψήφιους επενδυτές, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια τελεσφόρα λύση.

Με μοναδικό γνώμονα την ευθύνη απέναντι στην ιστορία και την προοπτική του συλλόγου, αποφάσισα να δηλωθεί κανονικά η συμμετοχή της ΠΑΕ Χανιά στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο. Είναι μια ενέργεια που διασφαλίζει την τυπική δυνατότητα συμμετοχής της ομάδας στο επόμενο πρωτάθλημα, κρατώντας «ζωντανή» την ελπίδα.

Θεωρώ, ωστόσο, αναγκαίο να ξεκαθαρίσω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προτιθέμεθα να «τρέξουμε» την ομάδα την επόμενη ημέρα. Εάν δεν υπάρξει άμεσα ουσιαστική λύση, τότε δεν θα είναι εφικτή η συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα“.

Η Λαμία δεν δήλωσε συμμετοχή, σε δυο ομίλους το πρωτάθλημα

Είκοσι ομάδες δήλωσαν συμμετοχή και κατέθεσαν το παράβολο στη Super League 2 κι έτσι πάμε (τουλάχιστον για την ώρα) σε πρωτάθλημα δύο ομίλων. Η Λαμία δεν κατέθεσε το παράβολο και οδεύει στη Γ’ Εθνική.

Η Λαμία ήταν η μοναδική ομάδα που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2 και πιθανότατα θα συμμετάσχει στη Γ’ Εθνική. Οι υπόλοιπες 20 ομάδες θα συμμετάσχουν κανονικά, καθώς και τα “ερωτηματικά”, όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα και τα Χανιά δήλωσαν συμμετοχή. Βέβαια οι δεύτεροι με δήλωση του Ροκάκη τόνισαν ότι αν δεν βρεθεί λύση στο ιδιοκτησιακό, τότε η ομάδα δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.

Με βάση την προκήρυξη θα προβιβαστούν οι πρωταθλητές των ομίλων, ενώ θα υποβιβαστούν οι τέσσερις τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου, συνολικά οκτώ. Οι ομάδες 1-4 θα παίξουν στα playoffs, ενώ οι 5-10 στα playouts.

Οι δύο όμιλοι της Super League 2 με τα τωρινά δεδομένα:

Α’ όμιλος

ΠΑΣ Γιάννινα

Ηρακλής

Μακεδονικός

Νίκη Βόλου

Καβάλα

Καμπανιακός

Αναγέννηση Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β

Αστέρας AKTOR Β

Β’ όμιλος

Athens Kallithea

Αιγάλεω

Καλαμάτα

Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη

Χανιά

Παναργειακός

Μαρκό

Πανιώνιος

Ολυμπιακός Β