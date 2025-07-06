Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Πρόκριση με άγχος για την Ρεάλ, 3-2 την Ντόρτμουντ

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Ντόρτμουντ με 3-2 και πέταξε για τα ημιτελικά της διοργάνωσης εκεί όπου θα βρει την Παρί Σεν Ζερμέν που νωρίτερα πήρε την πρόκριση κόντρα στην Μπάγερν, με ίδιο σκορ. Για την Βασίλισσα, σκόραραν οι Γκονθάλο Γκαρθία στο 10′ και ο Φραν Γκαρθία στο 22′, ο Μπάιερ μείωσε για τους Βεστφαλούς στο 90+3′, το 3-1 έκανε ο Εμπαπέ με υπέροχο γυριστό στο 90+5′, για να γράψει το τελικό 3-2 από την άσπρη βούλα ο Γκιρασί στο 90+8′ , ενώ οι “κιτρινόμαυροι” έφτασαν κοντά στην ισοφάριση αλλά ο Κουρτουά είπε όχι στον Σάμπιτσερ και έδωσε την πρόκριση στην Βασίλισσα.