ΣΑΒ.11 Απρ 2026 02:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Πρόκριση με άγχος για την Ρεάλ, 3-2 την Ντόρτμουντ
ρεαλ
clock 01:13 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Ντόρτμουντ με 3-2 και πέταξε για τα ημιτελικά της διοργάνωσης εκεί όπου θα βρει την Παρί Σεν Ζερμέν που νωρίτερα πήρε την πρόκριση κόντρα στην Μπάγερν, με ίδιο σκορ. Για την Βασίλισσα, σκόραραν οι Γκονθάλο Γκαρθία στο 10′ και ο Φραν Γκαρθία στο 22′, ο Μπάιερ μείωσε για τους Βεστφαλούς στο 90+3′, το 3-1 έκανε ο Εμπαπέ με υπέροχο γυριστό στο 90+5′, για να γράψει το τελικό 3-2 από την άσπρη βούλα ο Γκιρασί στο 90+8′ , ενώ οι “κιτρινόμαυροι” έφτασαν κοντά στην ισοφάριση αλλά ο Κουρτουά είπε όχι στον Σάμπιτσερ και έδωσε την πρόκριση στην Βασίλισσα.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρεάλ Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis