Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Ημιτελικός «γιγάντων» απόψε ανάμεσα σε Ρεάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν θ' αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (9/7, 22:00) την Ρεάλ Μαδρίτης, στο Ιστ Ράδερφορντ, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως σημαντική, δεδομένου ότι εκτός από την ποιότητα των δύο ομάδων και το διακύβευμα μίας πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης, ο Κιλιάν Μπαπέ θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του.

Έχοντας φύγει το περασμένο καλοκαίρι μετά από μήνες τεταμένων σχέσεων με την διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης, μετά από επτά σεζόν στο Παρίσι, ο Μπαπέ είδε τους πρώην συμπαίκτες του να κατακτούν το πολυπόθητο Champions League χωρίς αυτόν την αμέσως επόμενη σεζόν.

Και το εμφατικό 5-0 σε βάρος της Ιντερ, στον τελικό του Μονάχου, επιβεβαίωσε την εξαιρετική επιθετική λειτουργία της Παρί ΣΖ, που στο Μουντιάλ συλλόγων, συνέτριψε με 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ιντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, ενώ επικράτησε με σχετική άνεση της Μπάγερν Μονάχου με 2-0.

Ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Λουίς Ενρίκε τόνισε στην έναρξη του τουρνουά ότι η Παρί Σεν Ζερμέν θα προσπαθήσει να γίνει μια «κυρίαρχη ομάδα» όπως η Μπάρτσα του Πεπ Γκουαρντιόλα: «Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, μια... όμορφη πρωταθλήτρια Ευρώπης επειδή το ταξίδι μας ήταν δύσκολο. Αλλά είμαστε μόνο στην αρχή, στα πρώτα βήματα μιας ομάδας που θέλει να γίνει κυρίαρχη».

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης, προσπαθεί να ανακτήσει τη δόξα της τελευταίας δεκαετίας (σ.σ. έξι τίτλοι Champions League από τους 15 συνολικά) και της περυσινής χρονιάς, όταν πέτυχε το νταμπλ του Champions League και του ισπανικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, η ομάδα της Μαδρίτης δεν έχει κατακτήσει κανέναν σημαντικό τίτλο αυτήν την σεζόν, ζώντας στην... σκιά της «αιώνιας αντιπάλου», Μπαρτσελόνα. Επιπλέον, το στυλ παιχνιδιού της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απογοητευτικό, με πολλά ερωτήματα να περιβάλλουν τις τεχνικές και τακτικές σχέσεις μεταξύ των αστεριών της, Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Τζουντ Μπέλινγχαμ και Ροντρίγκο.

Τα βλέμματα όλων στους «μερένχες» είναι στραμμένα και στον νέο προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, που μετά από την απογοητευτική ισοπαλία 1-1 με την Αλ Χιλάλ, επικράτησε της Ντόρτμουντ με 3-2 στον προημιτελικό.

Ο Ισπανός προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του, αλλά έκρουσε και τον κώδωνα του κινδύνου: «Πρέπει να νικήσουμε τον ημιτελικό. Ας ελπίσουμε ότι θα φτάσουμε στον τελικό, ότι θα βελτιωθούμε και θα εξελιχθούμε ως ομάδα. Είμαστε πολύ πιο κοντά τώρα και θα συνεχίσουμε έτσι. Ο ρυθμός μας είναι καλός».

Και οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με απουσίες στην αμυντική γραμμή, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι οι Γουίλιαν Πάτσο και Λούκας Ερνάντες της Παρί ΣΖ και ο Ντιν Χούϊσεν της Ρεάλ Μαδρίτης, δεδομένου ότι αποβλήθηκαν στον τελευταίο αγώνα της ομάδας τους.

Ο Μπαπέ αποθεραπεύθηκε από την σοβαρή γαστρεντερίτιδα που τον κράτησε εκτός διοργάνωσης και πλέον είναι φαβορί για μία θέση στο αρχικό σχήμα, παρά το γεγονός ότι ο αντικαταστάτης του, Γκονζάλο Γκαρσία, είναι σε εξαιρετική φόρμα, με τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε πέντε ματς της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει επίσης τον Ουσμάν Ντεμπελέ σε πλήρη φόρμα, έχοντας σκοράρει εναντίον της Μπάγερν Μονάχου στην -μόλις- δεύτερη εμφάνισή του μετά από τραυματισμό στις 5 Ιουνίου.