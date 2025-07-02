Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων: Η Ρεάλ λύγισε την αντίσταση της Γιουβέντους και πέρασε στα προημιτελικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η 7η ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Νίκησε 1-0 τη Γιουβέντους στο προτελευταίο χρονικά ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης και θα παίξει με τη Ντόρτμουντ στα προημιτελικά.

Το πρώτο 45λεπτο στο «Χαρντ Ροκ Στάντιουμ» ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), με τη Γιουβέντους, όμως, να είχε τη μεγάλη ευκαιρία για να μπει με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια.

Ο Κολό Μουανί στο 8’ βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Βέλγο γκολκίπερ της Ρεάλ, ωστόσο, αυτή έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι!

Στην πρώτη της αξιόλογη επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι, η Ρεάλ άνοιξε το σκορ.

Από τη σέντρα ακριβείας του Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ στο 54’, ο 21χρονος Γκονθάλο Γκαρθία με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τη «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τους «μερένχες» να συνεχίζουν στο τουρνουά και τους «μπιανκονέρι» να μένουν εκτός προημιτελικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κιλιάν Μπαπέ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ Συλλόγων, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας (γαστρεντερίτιδα) που τον άφησε εκτός από την Α' φάση της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός ξεκίνησε στον πάγκο της Ρεάλ, αλλά στο 68΄ πάτησε... χορτάρι αντικαθιστώντας τον «ήρωα» της αναμέτρησης, Γκονθάλο Γκαρθία.

Διαιτητής: Πολ Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες : Μπέλιγχαμ

Οι συνθέσεις:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Ρίντιγκερ, Τσουαμενί, Χούισεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φραν Γκαρθία, Γκιουλέρ (77’ Μόντριτς), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε (90' Θεμπάγιος), Γκονθάλο Γκαρθία (68’ Μπαπέ), Βινίσιους.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Ιγκόρ Τούντορ): Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Ρουγκάνι (86’ Γκάτι), Κέλι (59’ Γκονζάλες), Κόστα, Καμπιάζο, Τουράμ, Λοκατέλι (86’ Μακένι), Κονσεϊσάο (60’ Κόστιτς), Γιλντίζ (71’ Κοπμάινερς), Κολό Μουανί.