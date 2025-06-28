Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025: Στους ''8'' η Παλμέιρας, 1-0 τη Μποταφόγκο

Η Παλμέιρας επικράτησε με 1-0 και νίκησε, επιτέλους, την Μποταφόγκο για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2023, περνώντας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου θα περιμένει την Μπενφίκα ή την Τσέλσι στη Φιλαδέλφια (4/7).

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 110' της παράτασης ο Παουλίνιο, ο οποίος βρήκε την υπομονή -παρά την κούραση και από τη ζέστη- για να επιβραβεύσει την προσπάθεια της ομάδας του Αμπέλ Φερέιρα που είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι.

Στα υπόλοιπα λεπτά, η Μποταφόγκο πήρε μέτρα και πίεσε ασφυχτικά, «αγγίζοντας» την ισοφάριση, ειδικά μετά το 116' και την αποβολή του Γκόμες για τη «Βερντάο».

