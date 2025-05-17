Ολυμπιακός: Πασίγιο από τους ερυθρόλευκους στον ΟΦΗ (βίντεο)

Ο Ολυμπιακός εκανε για 19η φορά νταμπλ στα 100 χρόνια ζωής του, μετά τη νίκη του στον τελικό επί του ΟΦΗ με 2-0 .

Μάλιστα, μετά το τέλος του ματς, οι ερυθρόλευκοι έκαναν πασίγιο στους παίκτες της ομάδας του Ηρακλείου θέλοντας να τους τιμήσουν για την παρουσία τους στον τελικό και την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Κάτι αναλογο είχε κάνει και ο ΟΦΗ στον Ολυμπιακό όταν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2020.

