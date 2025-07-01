Οι υποψηφιότητες στις εκλογές του Ερασιτέχνη ΟΦΗ-Για 5η θητεία ο Δανδάλης

Ολοκληρώθηκε η προθεσμία, κατάθεσης υποψηφιοτήτων (2 μέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης), για τις εκλογές του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, που θα γίνουν την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 5μμ, στην αίθουσα Παπακαλιάτης (αίθουσα σκακιού), στα γραφεία του συλλόγου (Ισαύρων 93, Καμίνια), πίσω απο τη θύρα 1 του γηπέδου Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.

Για την θέση του υποψηφίου προέδρου, μοναδικός υποψήφιος, είναι ο Γιάννης Δανδάλης που εκλέγεται απο το 2013.

Για το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο (μαζί με τον πρόεδρο) που θα προκύψει, οι υποψήφιοι είναι 18 μέλη του συλλόγου.

Απο αυτούς θα εκλεγούν, οι 15 και οι άλλοι τρείς, θα είναι αναπληρωματικά μέλη.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο, του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, θα έχει τριετή θητεία.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες στην Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1 σταυρό)

1. ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έως 9 σταυρούς)

1. ΑΛΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

4. ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

5. ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ

7. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

8. ΚΑΓΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

9. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

12. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ

13. ΠΑΝΤΕΛΛΙΔΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

14. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15. ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

16. ΣΠΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

17. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης:

-Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, για την προηγούμενη θητεία (2022-2025) και έγκριση προϋπολογισμού, επόμενου έτους.

-Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση, της θητείας 2022-25.

-Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας εξελεγκτικής επιτροπής.

-Εκλογή νέου Δ.Σ. στο ΤΑΑ ΟΦΗ.

-Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, στην Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, έχουν τα τακτικά μέλη του συλλόγου, που έχουν πληρώσει την συνδρομή της σεζόν 2024-25 (60 ευρώ).

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, καλεί τα μέλη του, να προσέρχονται απο το πρωί (9 πμ) απο τα γραφεία του συλλόγου (τηλ. 2810-311525), ώστε να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να εκδίδουν την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ που είναι απαραίτητη για να ψηφίσουν, μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους.

Η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, θα ξεκινήσει στις 5μμ.