ΟΦΗ: Μεγάλο φιλικό με την Κυπελλούχο Ιταλίας Μπολόνια στις 16 Αυγούστου

Με ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι θα κλείσει η αυλαία της φετινής προετοιμασίας του ΟΦΗ, λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος.

Στις 16 Αυγούστου (21:45 ώρα Ελλάδας) η ομάδα του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κυπελλούχο Ιταλίας, Μπολόνια, σε μια αναμέτρηση που θα γίνει στο ιστορικό στάδιο “Renato Dall’ Ara”, έδρα της ιταλικής ομάδας.

Πρόκειται για ένα φιλικό υψηλού επιπέδου απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της γειτονικής χώρας και σε ένα γήπεδο με μεγάλη ιστορία, κτισμένο το 1927, συνολικής χωρητικότητας 36.462 θέσεων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, η Μπολόνια κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας για τρίτη φορά στην ιστορία της, νικώντας στον τελικό τη Μίλαν με 1-0. Έχει στεφθεί επτά φορές πρωταθλήτρια, ενώ τη σεζόν 1998-99 κατέκτησε το κύπελλο Intertoto.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 2 χρόνια, ο ΟΦΗ αντιμετώπισε στην Ιταλία τη Φιορεντίνα (1-1) σε ακόμα ένα σημαντικό διεθνές φιλικό παιχνίδι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

