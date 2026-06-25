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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων - Οι 13 που έχουν προκριθεί στους «32»

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
clock 07:58 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτοι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 και η κατάσταση ξεκαθαρίζει, αφού γνωρίζουμε ήδη τις 13 από τις ομάδες που είναι στα νοκ-άουτ.

Οι 13 ομάδες έχουν προκριθεί ως τώρα στους «32» του Μουντιάλ 2026:

Έχουν προκριθεί ως πρώτες: Μεξικό (1ος), Ελβετία (2ος), Βραζιλία (3ος), ΗΠΑ (4ος), Γερμανία (5ος), Αργεντινή (10ος)

Έχουν προκριθεί ως δεύτερες: Νότια Αφρική (1ος), Καναδάς (2ος), Μαρόκο (3ος)

Έχουν προκριθεί ως τρίτες: Βοσνία (2ος)

Έχουν προκριθεί και εκκρεμεί η κατάταξη: Γαλλία, Νορβηγία (9ος), Κολομβία (11ος)

Μετά τα έξι πρώτα ματς της 3ης αγωνιστικής, επιβεβαιώθηκε και η Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες που θα περάσουν δεδομένα στα νοκ-άουτ, αφού με τους 4 βαθμούς της και το -1 στα γκολ, δεν γίνεται να την περάσουν πάνω από 7 ομάδες και να την αφήσουν εκτός.

Αντίθετα, η 3η του 1ου ομίλου Νότια Κορέα είναι αυτή τη στιγμή 4η στις 12 και η 3η του 3ου ομίλου, Σκωτία στην 7η από τις 8 προνομιούχες θέσεις και αμφότερες θα πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων ομίλων.

Κατά τα άλλα, η μάχη της 3ης θέσης αυτή τη στιγμή, έχει ως εξής: Η Κροατία βρίσκεται στο 96% για να προκριθεί, η Σουηδία στο 95% όπως και η Νότια Κορέα, με τις τρεις αυτές ομάδες να είναι οι επικρατέστερες βάσει της στατιστικής.

Νότια Αφρική – Καναδάς στους «32»

Πέρα από όλα τα παραπάνω όμως, μετά τα ματς το βράδυ της Τετάρτης (24/6) και τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6), επιβεβαιώθηκε από τη FIFA και το πρώτο γνωστό ζευγάρι της φάσης των 32! Πρόκειται για το Νότια Αφρική – Καναδάς, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στην Καλιφόρνια, την Κυριακή (28/6).

ΦΑΣΗ των «32»

 1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες  : Νότια Αφρική - Καναδάς

 2. 29/06 20:00 Χιούστον      : Βραζιλία - 2ος 6ου Ομίλου

 3. 29/06 23:30 Βοστώνη       : Γερμανία - 3ος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου

 4. 30/06 04:00 Μοντερέι      : 1ος 6ου Ομίλου - Μαρόκο

 5. 30/06 20:00 Ντάλας        : 2ος 5ου Ομίλου - 2ος 9ου Ομίλου

 6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ  : 1ος 9ου Ομίλου - 3ος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου

 7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι   : Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου

 8. 01/07 19:00 Ατλάντα       : 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου

 9. 01/07 23:00 Σιάτλ         : 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ - 3ος 2ου/5ου/6ου/9ου/10ου Ομίλου

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες  : 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου

12. 03/07 02:00 Τορόντο       : 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ     : Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου

14. 03/07 21:00 Ντάλας        : 2ος 4ου Ομίλου - 2ος 7ου Ομίλου

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι        : Αργεντινή - 2ος 8ου Ομίλου

16. 04/07 04:30 Κάνσας        : 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον      : Νικητής 1 - Νικητής 4

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια   : Νικητής 3 - Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ  : Νικητής 2 - Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι   : Νικητής 7 - Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας        : Νικητής 12 - Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ         : Νικητής 10 - Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα       : Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ     : Νικητής 13 - Νικητής 16

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη       : Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες  : Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι        : Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας        : Νικητής (7) - Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00  Λος Άντζελες     : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00  Ατλάντα          : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

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