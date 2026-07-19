Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία νίκησε με 6-4 τη Γαλλία στον συγκλονιστικό μικρό τελικό

Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 διεξήχθη στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 κι εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης.



Το τελικό σκορ αποτυπώνει μόνο ένα μέρος της έντασης που χαρακτήρισε την αναμέτρηση. Οι Άγγλοι κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γαλλία επέστρεψε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα και άγγιξε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Μουντιάλ.

Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 3′, όταν ο Ντέκλαν Ράις εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή για το 1-0.

Η Γαλλία δεν κατάφερε να αντιδράσει και οι Άγγλοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την αδυναμία των «Μπλε» να βρουν ρυθμό.

Ο Κόνσα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, ενώ ο Μπουκάγιο Σάκα εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, πετυχαίνοντας δύο γκολ πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η αντίδραση των Γάλλων άλλαξε το παιχνίδι



Ο Ντιντιέ Ντεσάν προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους και η εικόνα της Γαλλίας μεταμορφώθηκε.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μείωσε άμεσα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Μπαρκόλα έφερε τη διαφορά στα δύο γκολ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η πίεση των Γάλλων συνεχίστηκε και ο Μπαπέ, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, έκανε το 4-3, μετατρέποντας έναν φαινομενικά χαμένο αγώνα σε πραγματικό θρίλερ.

Τη στιγμή που η Γαλλία έδειχνε ικανή να ολοκληρώσει την ανατροπή, η Αγγλία βρήκε ξανά τη λύση. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σπενς έδωσε στον Σάκα την ευκαιρία να πετύχει χατ-τρικ και να γράψει το 5-3, δίνοντας σημαντική ανάσα στα «Τρία Λιοντάρια».

Οι Γάλλοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ο Ντεμπελέ μείωσε εκ νέου στις καθυστερήσεις, όμως κάθε ελπίδα ανατροπής έσβησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ διαμόρφωσε το τελικό 6-4 με το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης.

Η Αγγλία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με το χάλκινο μετάλλιο, έπειτα από μία εμφάνιση που συνδύασε επιθετική ποιότητα και ψυχραιμία στις πιο δύσκολες στιγμές του αγώνα.

Για τη Γαλλία, παρά τη συγκλονιστική αντίδραση του δεύτερου ημιχρόνου, η ήττα άφησε πικρή γεύση.

Η προσπάθεια των «Μπλε» δεν στάθηκε αρκετή για να καλύψει το καταστροφικό πρώτο μέρος, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εκτός βάθρου και να κλείσει με αυτόν τον τρόπο ένας σημαντικός κύκλος για την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν.

Γαλλία: Μενιάν - Γκουστό (90+1' Κουντέ), Κονατέ (46' Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46' Ντιν) - Ζαΐρ-Εμερί, Ραμπιό - Ολίσε, Σερκί (46' Ντεμπελέ), Ντουέ (46' Μπαρκολά) - Μπαπέ

Αγγλία: Χέντερσον - Κουάνσα (83' Τζέιμς), Κόνσα, Γκουέχι (90+3' Τσάλομπα), Σπενς - Ράις - Σάκα, Έζε (79' Μπέλιγχαμ), Ρότζερς, Ράσφορντ (46' Γουότκινς) - Τόνι (79' Άντερσον)