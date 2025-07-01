"Μια ζωή ΟΦΗ" για τον Κώστα Καζανάκη

Η συγκίνηση, ξεχείλισε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, πριν τις εκλογές που θα γίνουν την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025.

Ο ιστορικός παράγοντας του ΟΦΗ Κώστας Καζανάκης και αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ την τελευταία τριετία, ανακοίνωσε στο σώμα, ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.

Προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, τον κρατούσαν το τελευταίο διάστημα εκτός, αλλά πάντα ήταν κοντά στο διοικητικό συμβούλιο και πρόθυμος να βοηθήσει.

"Οι σοφές σου υποδείξεις και η εμπειρία σου, θα μας λείψουν. Ξέρουμε όμως ότι θα είσαι πάντα δίπλα μας" ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κώστα Καζανάκη για την προσφορά του, στο σύλλογο.

"Σας ευχαριστώ όλους και ζητώ συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιον. Περάσαμε τρία όμορφα χρόνια. Κάποια πράγματα τα πετύχαμε, κάποια άλλα όχι.Θα ήθελα να μείνετε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Να προσέξουμε τον Δανδάλη. Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιους ανθρώπους. Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα. Θα είμαι πάντα κοντά στον ΟΦΗ, όπως ήμουν σε όλη μου τη ζωή και θα βοηθώ, όποτε μου ζητηθεί" ανέφερε ο Κώστας Καζανάκης.

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, παρέδωσε στον Κώστα Καζανάκη, μια φανέλα με τη φράση "μια ζωή ΟΦΗ" και ένα κολάζ φωτογραφιών, μέσα απο την πορεία του στο σύλλογο, για 50 χρόνια (απο το 1975 μέχρι και σήμερα).

Την φανέλα επιμελήθηκε το μέλος του Δ.Σ. Μαρία Ασσαριωτάκη και ο Κώστας Καζανάκης, την παρέλαβε με χαρά, μέσα σε χειροκροτήματα και πολύ συγκίνηση.