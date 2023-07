Μέσι: Έλαμψε ξανά με 2 γκολ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Ατλάντα του Γιακουμάκη(βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε στο όγδοο και στο 22ο λεπτό του δεύτερου αγώνα του με την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία έφτασε εύκολα στη νίκη με 4-0 κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη για το Λιγκ Καπ.

Ο Μέσι ελευθερώθηκε για το εναρκτήριο γκολ του αγώνα και αρχικά έστειλε το σουτ του προς το οριζόντιο δοκάρι, αλλά η μπάλα αναπήδησε από το δοκάρι κατευθείαν στον Μέσι και αυτός την έστειλε στα δίχτυα.

HE’S DONE IT AGAIN.

Leo Messi scores his second for @InterMiamiCF in as many games! pic.twitter.com/e3RVVpWTlT

— Major League Soccer (@MLS) July 25, 2023