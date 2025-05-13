Μάικλ Τζόρνταν: Επιστρέφει στο NBA ως τηλεοπτικός αναλυτής
clock 08:43 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Μάικλ Τζόρνταν μετά την πώληση των μετοχών της Σάρλοτ δεν είχε πλέον καμία σύνδεση με τον μαγικό κόσμο του NBA, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν κράτησε για πολύ.

Παρόλο που επιχειρηματικά το ενδιαφέρον του έχει στραφεί σε άλλα πεδία, ο «Air Jordan» επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ειδικότερα, ο Τζόρνταν όπως ανακοινώθηκε και επίσημα θα είναι «ειδικός συνεργάτης» του NBC στην τηλεοπτική κάλυψη του NBA αρχίζοντας από το φθινόπωρο.

Το NBC, που μετέδιδε αγώνες NBA από το 1990 έως το 2002, επιστρέφει στην κάλυψη του πρωταθλήματος μετά από συμφωνία 11 ετών με τη λίγκα και η συμφωνία με τον Τζόρνταν αποτελεί τεράστια είδηση παρόλο που δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες.

Ανεξαρτήτως ρόλου, η παρουσία του και μόνο στο πάνελ θα δώσει νέο ενδιαφέρον στα τηλεοπτικά δρώμενα.

