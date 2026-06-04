Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου: Φιλικό απόψε με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει σήμερα (04/06 - 20:00, Alpha) την Σουηδία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Στοκχόλμη, ενόψει των αγώνων της στο Nations League.,

Ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια και της προετοιμασίας της Σουηδίας για τη κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, τα τελικά του Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Γιαννούλη και τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια με τους Κυζιρίδη και Ανδρούτσο να παίρνουν τις θέσεις τους στις αρχικές κλήσεις.

Γιοβάνοβιτς: «Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τη League A»

«Σίγουρα είναι μία περίοδος που είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε τους παίκτες για μία εβδομάδα, να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Γιατί σίγουρα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ μετά από τόσα παιχνίδια, οι ποδοσφαιριστές έχουν προσαρμοστεί στον βασικό τρόπο παιχνιδιού. Ο χρόνος δεν φτάνει για την πλήρη κατανόηση αυτού που θέλουμε να κάνουμε αλλά θέλουμε να έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αυτές τις μέρες κάναμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου».τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αποψνού (4/6, 20:00) αγώνα με τη Σουηδία στην «Strawberry Arena».

Η Μουντιαλική Σουηδία

Η Σουηδία βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψει Μουντιάλ 2026, με το φιλικό με την Ελλάδα να αποτελεί ένα ιδανικό κρας τεστ. Οι Σουηδοί ετοιμάζονται για την 14η συμμετοχή τους σε Τελική φάση Μουντιάλ αλλά και την πρώτη από το 2018 και τα γήπεδα της Ρωσίας. Μπορεί οι ημέρες όπου οι Σκανδιναβοί τρομοκρατούσαν το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα στην δεκαετία του 1930 και του 1950 να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί πλέον. Η αλήθεια είναι όμως πως γίνεται λόγος για μια από τις πλέον σταθερές ευρωπαϊκές δυνάμεις εδώ και σωρεία ετών και θέλει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά θέλει να ξεχωρίσει με τον δικό της τρόπο. Η Σουηδία τερμάτισε 4η και τελευταία στον 2ο όμιλο της Ευρώπης, με απολογισμό 0 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες και συνολικά γκολ 4-12 απέναντι σε Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία. Στα μπαράζ του Final Four, όμως, επικράτησε αρχικά με 1-3 της Ουκρανίας και εν συνεχεία με 3-2 της Πολωνίας, σε ένα ματς όπου ο Γιόκερες σκόραρε λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό.

Μετά τη Σουηδία, η Ελλάδα θα μεταβεί απευθείας στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου την Κυριακή (7/6-22:00) θα φιλοξενήσει στο Παγκρήτιο την Ιταλία.

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