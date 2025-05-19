Τελικός Κυπέλλου: Έλειπε από τον ΟΦΗ το Κρητικό DNA

Η πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, ήταν σίγουρα μία σημαντική επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες της ομάδας: παίκτες, προπονητικό τημ και διοίκηση.

Η συμμετοχή της Κρητικής ομάδας στον τελικό, πρόβαλε το νησί εντός και εκτός συνόρων και δημιούργησε αισιοδοξία για άλλες επιτυχίες στο μέλλον. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της συμμετοχής του ΟΦΗ στον τελικό. Σχετικά τώρα με την συνολική εμφάνιση της ομάδας στον τελικό, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

1. Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ποδοσφαρική ιστορία, ανήκει στις κορυφαίες (αν όχι η κορυφαία) ομάδες της χώρας και έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους. Ακόμη και ευρωπαϊκό!

2. Ο Ολυμπιακός είναι αναμφισβήτητα καλύτερη όμαδα από τον ΟΦΗ. Έχει ασύγκριτα καλύτερο ρόστερ παικτών, είναι πιο ποιοτικός και έχει σαφώς μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία.

Με δεδομένους τους παράγοντες αυτούς, που είναι αποδεκτοί απ' όλους, το ακλόνητο φαβορί για την νίκη και την κατάκτηση του Κυπέλλου, ήταν η ομάδα του Πειραιά.

Σ' αυτή την - κατά γενική ομολογία - ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ο ΟΦΗ, για να είχε ελπίδες νίκης, έπρεπε να αντιπαραθέσει "κάτι" που θ' άλλαζε τις ισορροπίες. Κι αυτό το "κάτι" είναι το Κρητικό DNA και η Κρητική Ψυχή. Δυστυχώς, όμως, αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία, έλειπαν από τον ΟΦΗ.

Στην ενδεκάδα, που ξεκίνησε τον αγώνα, δεν υπήρχε κανείς Κρητικός ποδοσφαιριστής! Έτσι, όταν η ομάδα δέχθηκε γκολ στην αρχή του αγώνα, δεν υπήρξε η απαιτούμενη αντίδραση. Οι παίκτες δεν είχαν αυτοπεποίθηση, δεν είχαν πάθος στον αγωνιστικό χώρο, δεν "σκίρτησε" η Κρητική Ψυχή για ν' ανατρέψουν το σκορ. Έτσι η ήττα ήρθε φυσιολογικά.

Βέβαια αυτό δεν είναι μεμπτό (εξ άλλου η αρχική 11άδα του Ολυμπιακού περιλάμβανε τον Πασχαλάκη, τον Ρέτσο και 9 ξένους παίκτες), ήταν, όμως, σημαντικό. Αρκεί να θυμίσουμε την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2004 από την Εθνική μας. Και τότε, πριν αρχίσουν οι αγώνες, η Εθνική μας και ως ομάδα και ως παίκτες υστερούσε σημαντικά από τους αντιπάλους της. Όμως, στο γήπεδο, η Ελληνική Ψυχή των παικτών κυριάρχησε και κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η παγκοσμιοποίση του ποδοσφαίρου έχει αλλάξει τα δεδομένα στις ομάδες. Κάποτε στον ΟΦΗ υπήρχε η κατάληξη "άκης" στο 70-80% του ρόστερ της ομάδας. Σήμερα αυτό απουσιάζει. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας και η διοίκηση ας το έχουν αυτό στα υπ' όψιν τους, τώρα που θα σχεδιάσουν τη νέα χρονιά.

Η "μαγιά" για επιτυχίες του ΟΦΗ στο μέλλον υπάρχει και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η "μαγιά" αυτή είναι οι οπαδοί του, που στον τελικό έδειξαν τι θα πει "Κρητική Ψυχή" στην μάχη της εξέδρας. Τέτοια αγάπη για την ομάδα, τόσο πάθος για τη νίκη και η επί ώρες συμπαράσταση, με τραγούδια και συνθήματα ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Ήταν ένα λαϊκό ξέσπασμα αγάπης των Κρητικών φιλάθλων προς τον ΟΦΗ. Δεν είναι μικρό πράγμα να μετακινούνται 10.000 ή και περισσότερα άτομα από την Κρήτη στην Αθήνα για να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα και να προσδοκούν έναν τίτλο. Είναι η "βάση" πάνω στην οποία οφείλει η διοίκηση του ΟΦΗ να "στηριχθεί" για "κτίσει" την ομάδα της νέας περιόδου. Μία ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει με αξιώσεις στο νέο πρωτάθλημα και θα διεκδικήσει ξανά, όσα δεν κατάφερε φέτος...

Βασίλης Σκουταράς