Αυτό είναι το αντικείμενο που δεν πρέπει να έχει θέση στην κουζίνα μας

Βρίσκεται δίπλα στον νεροχύτη μας και είναι πιστός σύντροφος στις καθημερινές μας δουλειές του πλυσίματος των πιάτων. Το σφουγγάρι μας συνοδεύει σε κάθε καθάρισμα, κάθε τρίψιμο, κάθε εργασία συντήρησης στην κουζίνα μας. Ωστόσο, αυτός ο καθημερινός σύμμαχος κρύβει ένα ανησυχητικό μυστικό που αποκαλύπτει Γάλλος ειδικός.

Ο ειδικός υγιεινής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: τα σφουγγάρια αντιπροσωπεύουν έναν από τους μεγαλύτερους βακτηριολογικούς κινδύνους στα σπίτια μας. Η πορώδης δομή τους και το υγρό περιβάλλον τους δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών. Εκατομμύρια βακτήρια αναπτύσσονται συνεχώς μέσα τους, μετατρέποντας αυτό το φαινομενικά ακίνδυνο αντικείμενο σε μια πραγματική ωρολογιακή βόμβα για την υγεία.

Γιατί το σφουγγάρι αποτελεί εστία αναπαραγωγής βακτηρίων;

Ο ειδικός περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία πολλαπλασιασμού των βακτηρίων σε ένα σφουγγάρι. Σε λίγες μόνο ώρες, οι μικροοργανισμοί αναπαράγονται με ταχύτατο ρυθμό σε αυτό το υγρό και θρεπτικό περιβάλλον.

Το παράδειγμα με το αυγό απεικονίζει τέλεια αυτό το φαινόμενο. Όταν καθαρίζουμε ένα τηγάνι που περιείχε ωμό αυγό, οι πρωτεΐνες και τυχόν βακτήρια σαλμονέλας συσσωρεύονται στα κύτταρα του σφουγγαριού. Η θερμότητα και η υγρασία δημιουργούν στη συνέχεια τις ιδανικές συνθήκες για τον ταχύ πολλαπλασιασμό αυτών των παθογόνων βακτηρίων. Μέσα σε λίγες ώρες, ο αριθμός τους κυριολεκτικά εκτοξεύεται.

Και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το ίδιο μολυσμένο σφουγγάρι σε άλλες επιφάνειες, εξαπλώνοντας βακτήρια σε όλους τους πάγκους, τα πιάτα και τα σκεύη. Αυτή η μόλυνση μετατρέπει την απλή πράξη του καθαρισμού σε φορέα εξάπλωσης βακτηρίων σε όλη την κουζίνα μας.

Η λύση στο πρόβλημα

Ο υγιεινολόγος προτείνει μια απλή και αποτελεσματική λύση: το πανί με μικροΐνες. Αυτή η εναλλακτική λύση έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι πλένεται στο πλυντήριο, εξαλείφοντας έτσι μόνιμα τα συσσωρευμένα βακτήρια. Μόνο ένα πανί την ημέρα είναι αρκετό για όλες τις ανάγκες καθαρισμού της κουζίνας.

Ο ειδικός συνιστά να επενδύσετε σε ένα σετ πανιά με μικροΐνες, μια οικονομική και πρακτική λύση. Αυτά τα υφάσματα πλένονται εύκολα με τα κανονικά σας ρούχα. Απλώς βάλτε το χρησιμοποιημένο πανί στο καλάθι των άπλυτων κάθε βράδυ και πάρτε ένα καθαρό το επόμενο πρωί.

