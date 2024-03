Μια αρμάδα ρομποτικών πλοίων εξαπολύεται στους ωκεανούς (εικόνες + βίντεο)

Το σχέδιο της Ocean Infinity για εξερεύνηση των ωκεανών μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ένας στόλος ρομποτικών πλοίων χωρίς πλήρωμα, θα εξαπολυθεί σε παράκτιες περιοχές για να επιθεωρεί αιολικές φάρμες και υποθαλάσσιες υποδομές της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η “Armada” όπως ονομάστηκε, θα αποτελείται από 23 πλοία και το πρώτο σάλπαρε από τη Νορβηγία. Εκ πρώτης ματιάς μοιάζει με ένα οποιοδήποτε άλλο πλοίο, αλλά ξεχωρίζει λόγω της τεχνολογίας του που περιλαμβάνει κάμερες, μικρόφωνα, ραντάρ, GPS και δορυφορικές επικοινωνίες. Το πλοίο με το έντονο πράσινο χρώμα, έχει μήκος 78 μέτρων και για το παρθενικό του ταξίδι έχει μόλις 16 άτομα πλήρωμα, σε αντίθεση με ένα συμβατικό που θα απαιτούσε 40-50.

The first of our 78m remotely operated ships is now undergoing sea trials ahead of its remote system fitout. This ship is the first of 23, innovative low-emission vessels, set to transform operations at sea #oceaninfinity #armada #remoteoperations #innovation #WorldMaritimeDay pic.twitter.com/4xocwN1wkx

— Ocean Infinity (@Ocean__Infinity) September 29, 2022