Φωτογράφος κατέγραψε αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού από το έδαφος

Ένας φωτογράφος κατάφερε να καταγράψει για πρώτη φορά από το έδαφος (!) τον διαστημικό περίπατο δύο αστροναυτών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS – International Space Station), με τηλεσκόπιο, την ώρα που πραγματοποιούσαν επισκευές στο εξωτερικό του.

Μπορεί η εικόνα με αστροναύτες να πραγματοποιούν διαστημικό περίπατο για επισκευές και συντήρηση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να είναι γνώριμη σε πολλούς, ωστόσο αυτές προέρχονται πάντα από τις κάμερες του ίδιου του ISS, με φόντο τον πλανήτη μας.

Όμως τώρα, είναι η πρώτη φορά που το φόντο του διαστημικού περιπάτου των αστροναυτών είναι ο ουρανός ή το απέραντο του διαστήματος. Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες τράβηξε ο πολυβραβευμένος και διάσημος Γερμανός φωτογράφος, Σεμπάστιαν Βόλτμερ.

Yesterday I witnessed the #spacewalk shortly after sunset. Here comes a first photo. #ESA #astronaut Matthias Maurer was just "climbing" at this moment.

The rod-shaped structure (Canadarm2) is the robot arm.

Greetings from Matthias Maurers hometown - it was very exciting. #iss pic.twitter.com/39Q7YlG64u — Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) March 24, 2022

Update: 2 Spacewalkers Imaged From The Ground During the #spacewalk of the two astronauts @Astro_Raja and @astro_matthias the International Space Station appeared shortly after sunset in the bright evening sky over Germany. This image of the #ISS was taken on March 23, 2022. pic.twitter.com/xkKJtSoZFc — Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) March 28, 2022

Όπως βλέπετε, στις φωτογραφίες διακρίνονται οι δύο αστροναύτες, ο Αμερικανός, Ράτζα Τσάρι, και ο Γερμανός, Ματίας Μάουρερ, οι οποίοι περπάτησαν για έξι ώρες έξω από τον ISS καθώς χρειάστηκε να εγκαταστήσουν μια νέα κάμερα αλλά και να κάνουν γενικές εργασίες συντήρησης.

Space Station Photo of the Month - April 2022 I'm pleased to present Sebastian Voltmer's (@SeVoSpace) incredible photo of the ISS with 2 astronauts conducting spacewalk. One of them his fellow countryman @astro_matthias.

Once in a lifetime shot, wow!!https://t.co/TdWKRwOY5W pic.twitter.com/mL5JEg08tZ — Space Station Guys (@spacestationguy) March 31, 2022

Ο φωτογράφος χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο C11 EdgeHD, ενώ ο ISS περνούσε πάνω από τη Γερμανία.