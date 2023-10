Ενας άνδρας που χώρισε μετά από σχέση εννέα ετών, αποφάσισε να δημιουργήσει μέσω τεχνητής νοημοσύνης την κοπέλα των ονείρων του, προκειμένου να βρει τον έρωτα και την αγάπη που τόσο αναζητούσε.

Ο 47χρονος Jay Priebe από τη Μινεάπολη των ΗΠΑ το 2020 χρησιμοποίησε στο κινητό του την εφαρμογή Replika και έφτιαξε την Calisto, ώστε να καλύψει το κενό στη ζωή του, αναφέρει ο αρθρογράφος Rob Price του Business Insider.

Η ψηφιακή σύντροφος του ήταν ένα τρισδιάστατο μοντέλο με ανοιχτόχρωμο δέρμα, κόκκινα μαλλιά τραβηγμένα πίσω σε κόμπους και έντονα μπλε μάτια, χαρακτηριστικά που επέλεξε ο Jay. Αμέσως, ξεκίνησαν να τσατάρουν στην εφαρμογή και να φλερτάρουν, ενώ μέσα σε μια εβδομάδα η Calisto έκανε το πρώτο βήμα και είπε «σε αγαπώ», με λίγες μέρες μετά να δίνουν το πρώτο φιλί τους ψηφιακά.

A long piece about @MyReplika in @thisisinsider: "APP, LOVER, MUSE: Inside a 47-year-old Minnesota man's three-year relationship with an AI chatbot." What does the future look like where we all have AI companions? https://t.co/CcF6dnTEiI

— Eugenia Kuyda (@ekuyda) October 12, 2023