Συναυλία με τους Χειμερινούς Κολυμβητές στο "Heraklion Arts and Culture"

Η συναυλία με τους οι Χειμερινούς Κολυμβητές που παρουσιάστηκε στο κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» τον Σεπτέμβριο του 2022, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι πολιτισμού Heraklion Arts and Culture

Με γνωστά τραγούδια και νέες συνθέσεις, οι Χειμερινοί Κολυμβητές ταξίδεψαν το κοινό με την χαρακτηριστική μουσική, τον ιδιότυπο στίχο και τις εκκλησιαστικές φωνές του Αργύρη Μπακιρτζή και του Κώστα Σιδέρη. Η συναυλία είναι πλέον διαθέσιμη, on demand, στη Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/NBBK46jePE4

Καλλιτέχνες & Συντελεστές:

Αργύρης Μπακιρτζής, Κωσταντίνος Βόμβολος, Χαράλαμπος Α. Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Σιδέρης, Μιχάλης

Σιγανίδης, Θόδωρος Ρέλλος, Χαράλαμπος Γ. Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Ευλαβή

Παραγωγή Βίντεο: Kyma Sound Services & Record Productions

Φεστιβάλ: «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί»

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

