Η συναυλία "Εδώ είναι του Ρασούλη" στο "Heraklion Arts and Culture"

«Εδώ είναι του Ρασούλη». Η συναυλία, αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό Μανώλη Ρασούλη με τους τους Πέτρο Βαγιόπουλο, Λιζέτα Καλημέρη, Θάνο Ματζίλη, Κωνσταντίνο Στεφανή και Ναταλία Ρασούλη, η όποια παρουσιάστηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι του πολιτισμού Δήμου Ηρακλείου, "Heraklion Arts and Culture"

Μια μοναδική συναυλία – αφιέρωμα με τη συμμετοχή σημαντικών ερμηνευτών και μουσικών που μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε on demand στη Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε» εδώ: https://youtu.be/zkotcEanafM

Τραγουδοποιός, ερμηνευτής, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με δεκάδες αγαπημένα τραγούδια, εκατοντάδες άρθρα, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικές συνεντεύξεις και αφιερώματα, έχει χαρακτηριστεί ένας από τους καλύτερους στιχουργούς των τελευταίων ετών.

Εμβληματικά τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί από σημαντικούς καλλιτέχνες και πολλά από αυτά διαμόρφωσαν μουσικά την εποχή τους.

Σε αυτή την παράσταση, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, η Λιζέτα Καλημέρη, ο Θάνος Ματζίλης, ο

Image

Κωνσταντίνος Στεφανής και η Ναταλία Ρασούλη ερμηνεύουν τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριό του

Παίζουν οι μουσικοί: Τάκης Φραγκούς (επιμέλεια ορχήστρας, κοντραμπάσο), Βασίλης Κετεντζόγλου (κιθάρα), Αλέξανδρος Ιακώβου (βιολί), Σωκράτης Γανιάρης (κρουστά, τύμπανα), Δημήτρης Λιόλιος (μπουζούκι)

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ναταλία Ρασούλη

Οπτικό υλικό: Δημήτρης Ιωαννίδης

Οργάνωση Παραγωγής: ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ – Artway Cultural Productions

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2022

Εγγραφείτε τώρα στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και παρακολουθήστε ζωντανά όλες τις on line πρεμιέρες καθώς και όλες τις παραγωγές του Heraklion Arts and Culture on demand!

Για ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2Ym3OSb

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: