Βρέθηκε πίνακας της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι με θέμα από τον βιασμό της

Ένας σπάνιος πίνακας ζωγραφικής της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι ανακαλύφθηκε εκ νέου στη Βασιλική Συλλογή.

Ο ξεχασμένος πίνακας της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι βρέθηκε στην αποθήκη του Hampton Court. «Το όνομα μιας γυναίκας εγείρει αμφιβολίες μέχρι να δει κανείς το έργο της», έγραψε η καλλιτέχνις Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι σε έναν συλλέκτη των πινάκων της το 1649, συνεχίζοντας να τον διαβεβαιώνει ότι οι καμβάδες της «θα μιλήσουν από μόνοι τους».

Χρειάστηκαν τρεισήμισι αιώνες για να εξέλθει θριαμβευτικά το όνομα της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι από τις σκιές της ιστορίας της τέχνης, αλλά χρειάστηκε ακόμη περισσότερος χρόνος για να αναδυθεί ξανά από το σκοτάδι ένας από τους ξεχασμένους πίνακές της. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο εύρημα που βρέθηκε σε βασιλική αποθήκη στο Hampton Court.

Το έργο ονομάζεται «Susanna and the Elders» και πρόκειται για γνήσιο πίνακα της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι. «Είναι πραγματικά συναρπαστικό», δήλωσε στην στήλη Observer του Guardian η Άννα Ρέινολτς, αναπληρώτρια επιθεωρήτρια της πινακοθήκης του βασιλιά. «Απλώς δεν μπορούσες να δεις την ποιότητα του πίνακα κάτω από τη βρωμιά μέχρι τώρα, αλλά είναι απολύτως αληθινός και αυτό το εύρημα προέκυψε ως αποτέλεσμα του γεγονότος πως η φήμη της Αρτεμισίας πρόσφατα αποκαταστάθηκε».

Ο πίνακας που ανακαλύφθηκε και παρουσιάστηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ τις τελευταίες ημέρες, θεωρείται μια σημαντική προσθήκη στο έργο της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι, καθώς ρίχνει φως στην περίοδο που έζησε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1630, όταν εργάστηκε για λίγο στο πλευρό του πατέρα της, Οράσιο, στην αγγλική αυλή.

Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι: Ο βιασμός της στα εφηβικά χρόνια

Το θέμα του πίνακα ζωγραφικής αγγίζει κατευθείαν στο κέντρο των ανησυχιών της ίδιας της καλλιτέχνιδας. Ως έφηβη η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι είχε βιαστεί στην Ιταλία από έναν άλλο καλλιτέχνη, τον Αγκοστίνο Τάσσι, στο εργαστήριο του πατέρα της και στη συνέχεια ανακρίθηκε και βασανίστηκε στη δίκη του. Τα αρχειοθετημένα πρακτικά της δίκης δείχνουν ότι ο Τάσσι τελικά καταδικάστηκε.

Ο πίνακας απεικονίζει τη βιβλική ιστορία της Σωσσάνας, η οποία λέγεται ότι απέρριψε τις προτάσεις δύο ανδρών στον κήπο της και στη συνέχεια αντιμετώπισε τον θάνατο μετά από ψευδή κατηγορία εις βάρος της για απιστία. Η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι δίνει ασυνήθιστη έμφαση στις προσπάθειες της Σωσσάνα να αποφύγει τους άνδρες σε αυτή την καλλιτεχνική επεξεργασία της ιστορίας, μία από τις πολλές που έχει κάνει η καλλιτέχνις, και η Ρέινολντς πιστεύει ότι «φαίνεται να ένιωθε στενή συνάφεια με τη Σωσσάνα». Στη Βίβλο η Σωσάννα ήταν η καλλονή που έσωσε ο προφήτης Δανιήλ από τους Κριτές, που προσπάθησαν να τη βιάσουν και να την συκοφαντήσουν.

Η ανακάλυψη από τους επιμελητές του Royal Collection Trust, και συγκεκριμένα από τον ιστορικό τέχνης και πρώην υπάλληλο Δρ. Νίκο Μουνζ, έγινε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εντοπισμού όλων των πινάκων που πουλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη μετά την εκτέλεση του Καρόλου Α', στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν επτά καταγεγραμμένοι πίνακες της Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι. Μόνο μια γνωστή αυτοπροσωπογραφία θεωρούνταν ότι είχε διασωθεί.

Κλήθηκαν ειδικοί για να επιβεβαιώσουν το εύρημα και στη συνέχεια, το ύφασμα που αφαιρέθηκε από το πίσω μέρος του καμβά αποκάλυψε τα γράμματα CR για το Carolus Rex, που αντιπροσωπεύει τον Κάρολο Α΄.

Η Αρτεμίσια Τζεντιλέσκι είχε προσκληθεί στο Λονδίνο στο απόγειο της φήμη της. Στα μεταγενέστερα χρόνια, ωστόσο, το ενδιαφέρον για τους μπαρόκ πίνακες μειώθηκε τον 18ο αιώνα και το έργο της αποθηκεύτηκε και αποδόθηκε λανθασμένα σε άλλον, λιγότερο σημαντικό Ιταλό καλλιτέχνη, προτού στη συνέχεια αποδοθεί λανθασμένα στη Γαλλική Σχολή.

A rare surviving painting by Artemisia Gentileschi has been rediscovered in the Royal Collection.

