Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: «Κειμήλια Ομορφιάς. Αρχαιολογικοί Θησαυροί από την Ιαπωνία»

Στις 2 Ιουνίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου υποδέχεται για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος, μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση αρχαίων έργων ιαπωνικής τέχνης από τις πολύτιμες συλλογές του Εθνικού Μουσείου του Τόκιο και άλλους πολιτισμικούς φορείς της Ιαπωνίας.

Στα 61 αρχαία έργα της έκθεσης περιλαμβάνονται ειδώλια, αγγεία, όπλα και κοσμήματα, αντιπροσωπευτικά του πολιτισμού των κατοίκων του Αρχιπελάγους της Ιαπωνίας, που χρονολογούνται από το 4000 π.Χ. έως το 600 μ.Χ. Από τα χαρακτηριστικά αγγεία και ειδώλια με ιδιαίτερη μορφή, τα μοναδικά “dogū”, μέχρι τα έργα μεταλλοτεχνίας και γλυπτικής με επιρροές από την Κίνα και την Κορεατική χερσόνησο, τα σημαντικά αυτά έργα τέχνης αποτελούν αντανακλάσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της Ιαπωνίας μέσα στους αιώνες και καλύπτουν ευρύ χρονολογικό φάσμα της αρχαίας ιαπωνικής ιστορίας.

Η περίοδος Jōmon (11.000-400 π.Χ) αντιστοιχεί στη Νεολιθική περίοδο και χαρακτηρίζεται από την τροφοσυλλογή, την αλιεία και το κυνήγι. Κατά την περίοδο Yayoi (400 π.Χ.-300 μ.Χ.) εισάγεται η ρυζοκαλλιέργεια και ξεκινούν οι επαφές με την Κίνα και την Κορεατική χερσόνησο. Η περίοδος Kofun (300-700 μ.Χ.) ταυτίζεται με τη δημιουργία του ισχυρού ιαπωνικού κράτους και την κοινωνική διαστρωμάτωση.

Image

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2 Ιουνίου στις 6:00 το απόγευμα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, με την παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου του Τόκιο και άλλων πολιτιστικών φορέων που παραχώρησαν τα αρχαία έργα, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί από το ιαπωνικό κράτος στον κατάλογο των έργων ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας (Important Cultural Property).

Η έκθεση αποτελεί αντίδωρο για τη μεγάλη περιοδική έκθεση προβολής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού "A journey to the Land of Immortals - 4.000 years of Greek Treasures” που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Μουσεία της Ιαπωνίας το 2016 και το 2017, και είναι συνδιοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και του Εθνικού Μουσείου του Τόκιο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου- Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων (είσοδος από την οδό Μποφώρ).

Διάρκεια έκθεσης: 2 Ιουνίου - 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Η είσοδος κατά την εκδήλωση των εγκαινίων είναι ελεύθερη.

Διοργάνωση:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Εθνικό Μουσείο του Τόκιο

Υποστηρικτές της Έκθεσης:

Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων της Ιαπωνίας

The Asahi Shimbun, NHK Japan Broadcasting Corporation, NHK Promotions Inc.

TOEI COMPANY, LTD

Περιφέρεια Κρήτης

