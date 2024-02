Με ελληνικές λέξεις μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Άντονι Μπλίνκεν

Αναφορά στη σημασία της ελληνικής γλώσσας έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογο του Άντονι Μπλίνκεν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας μίλησε στα ελληνικά. O Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία των 53 προγραμμάτων σχετικά με την Ελλάδα στα αμερικανικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των 11 εδρών ελληνικών σπουδών και των 37 προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα αναφέρθηκε θερμά στην ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ τονίζοντας ότι η ελληνοαμερικανική διασπορά είναι μια εξαιρετική γέφυρα φιλίας και κατανόησης μεταξύ των δύο λαών. «Η σημερινή μας συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας. Θα ήθελα να δώσω έμφαση στη σημασία αυτών των δύο λέξεων ελληνικής προέλευσης. Στρατηγικός, που προέρχεται από την ελληνική λέξη στρατηγικός, και σημαίνει ανώτατη ιεραρχία. Και Διάλογος που προέρχεται από την ελληνική λέξη Διάλογος, που σημαίνει συζήτηση με χρήση της λογικής και της επιχειρηματολογίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Γεραπετρίτης.

