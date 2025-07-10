Κατά της τροπολογίας για το μεταναστευτικό ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση

Την σφοδρή αντίδραση της αριστερής πτέρυγας του κοινοβουλίου προκαλεί η κυβερνητική τροπολογία για την ανάσχεση της «ασύμμετρης απειλής» που δέχεται η χώρα με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τη Λιβύη.

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξαν ότι το περιεχόμενο της ρύθμισης παραβιάζει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, διατάξεις του Συντάγματος και ζήτησαν την απόσυρση της.

Μάλιστα, η κυρία Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ μίλησε για «αυθαίρετη και ντροπιαστική αφαίρεση του δικαιώματος ξεριζωμένων ανθρώπων να καταθέτουν αίτηση ασύλου», κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία σε διαφορετική περίπτωση σημείωσε ότι θα κατατεθεί αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.

Την απόσυρση της ρύθμισης ζήτησε και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός υποστηρίζοντας ότι «αυτό που φέρνει η κυβέρνηση είναι παράνομο και ντροπιαστικό».

«Η τροπολογία είναι επαίσχυντη ρατσιστική και πρέπει να αποσυρθεί τώρα», ανέφερε η κα Σία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά ενώ η κα Κωνστατοπούλου κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας.

