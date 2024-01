Μαϊάμι: Πανικός σε εμπορικό κέντρο μετά τις αναφορές για... εξωγήινη παρουσία!

Επεισοδιακά θα λέγαμε πως ξεκίνησε το 2024 για το Μαϊάμι, μετά τη φήμη που εξαπλώθηκε με ταχύτητα φωτός, πως εντοπίστηκε εξωγήινη παρουσία σε εμπορικό κέντρο.

Όλα αυτά χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το οποίο δείχνει μία τεράστια φιγούρα να κινείται έξω από το Bayside Marketplace. Σε άλλα πλάνα βλέπουμε δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι έξω από το εμπορικό, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει τουλάχιστον 30 περιπολικά της Αστυνομίας.

Τελικώς, μετά από λίγη ώρα οι Αρχές, έπειτα από έρευνα, ανέφεραν πως όλα έχουν να κάνουν με «παιχνίδι» ορισμένων εφήβων με αφορμή την Πρωτοχρονιά.

MIAMI MALL ALIEN INCIDENT - A Miami mall was shut down by POLICE & rumors are being spread around about “8-10ft tall shadow aliens” 👽 ‼️ Reports are saying that it was 'kids fighting'. pic.twitter.com/PXsoaufWiD — DramaAlert (@DramaAlert) January 5, 2024

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Μαϊάμι στο NBC News, περίπου 50 έφηβοι πυροδότησαν πυροτεχνήματα, γεγονός που έκανε πολλούς να νομίζουν ότι πέφτουν πυροβολισμοί.

Μάλιστα, τέσσερις απ’ αυτούς συνελήφθησαν.

I’m not a conspiracy theorist but when this many cops show up to shut down a Miami mall, and not one single person took a video from inside or driving by? Something is off. Rumors are there were “8-10 foot shadow aliens” Also, Epstein didn’t kill himself pic.twitter.com/0B3AFQV7yU — Louis KC (@notlouisck) January 5, 2024

Θεωρίες συνωμοσίας

Η αστυνομία στάλθηκε «για έλεγχο της κατάστασης, λόγω των ανηλίκων που αρνούνταν να φύγουν» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Ορισμένες επιχειρήσεις έκλεισαν προσωρινά για να μας επιτρέψουν να εκκενώσουμε την περιοχή».

Τις ημέρες μετά το περιστατικό, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπέλυσαν μια σειρά θεωριών συνωμοσίας, εστιάζοντας σε αυτό που περιέγραψαν ως «εξωγήινους του εμπορικού κέντρου του Μαϊάμι».

Κάποιοι έγραφαν ότι η αστυνομία είχε σταλθεί στο σημείο για «εξωγήινους» και όχι για εφήβους ενώ αρκετοί βλέποντας το βίντεο του συμβάντος ισχυρίστηκαν πως είδαν «εξωγήινους».

JUST IN: Miami police have responded after theories spread online that 10-foot-tall aliens were spotted on New Year's Day which prompted a massive police response. In one video frame from New Years, a tall figure appears to be walking around. The Miami police say this was… pic.twitter.com/tWVB6gzQ2Q — Collin Rugg (@CollinRugg) January 8, 2024

Ενώ πολλές από τις απαντήσεις στο διαδίκτυο φαίνεται πως είχαν χιουμοριστικό ύφος, οι αναρτήσεις για τους «εξωγήινους στο Μαϊάμι» έπαιρναν διαστάσεις, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για τη διάδοση της παραπληροφόρησης.

«Δεν υπήρχαν εξωγήινοι» συνέχισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, για να προσθέσει και να καθησυχάσει: «Κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε. Τίποτα δεν αποκρύπτεται από το κοινό. Lol».

