Φίλαθλος έφαγε πόρτα σε γήπεδο γιατί πήγε με τον αλιγάτορά του

Τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων-οδηγών και των αλόγων της αστυνομίας, παρέχουν συχνά βοήθεια στους φιλάθλους σε αθλητικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Τι συμβαίνει όμως όταν η υποστήριξη προέρχεται από έναν αλιγάτορα; Ένα αμερικανικό ερπετό μήκους 1,5 μέτρου που περπατάει με λουρί σαν κανονικό οικογενειακό κατοικίδιο ζώο;.

Στον WallyGator - έναν αλιγάτορα συναισθηματικής υποστήριξης - φέρεται να απαγορεύθηκε η είσοδος στο Citizens Bank Park για την αναμέτρηση μπέιζμπολ των Philadelphia Phillies με τους Pittsburgh Pirates.

Ο οπαδός των Phillies, Τζον ΜακΚάν, έδειξε στα social media τον αλιγάτορα να... δίνει αγκαλιές στους οπαδούς έξω από το γήπεδο της Φιλαδέλφεια, καθώς οι γηπεδούχοι πανηγύριζαν τη νίκη τους στα πλέι οφ με 7-6.

I can’t believe I’m touching an alligator #Phillies #baseball #Gators

EMOTIONAL SUPPORT ALLIGATOR IS DENIED ACCESS TO BASEBALL GAMEhttps://t.co/vWR4BkcwRH pic.twitter.com/JCyLLU6Ay9

— The Philly Captain (@philly_captain) September 28, 2023