Προκήρυξη θέσης ιατρού στο Διαλυνάκειο Νοσοκομείο Νεάπολης

Η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την με ΑΔΑ: 9Ω2Π469042-ΜΝΡ το Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία του Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», με την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρική ή Εσωτερικής Παθολογίας και με βαθμό Επιμελητή Β.

Επισημαίνεται ότι με την με αρ. πρωτ.: Γ4α/οικ.46490/5-9-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5075/Β΄/5-9-2024, έχουν θεσπιστεί σημαντικά οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα για το ιατρικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». Συγκεκριμένα:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, Α΄ ΑΓΟΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

1. Μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής ύψους τριακοσίων (300) ευρώ,

2.Επιπλέον 300 ευρώ για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας ή της Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής.

Β. ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (άρθρο 8 του Ν.5161/19-11-2024)

1. Μετάθεση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, μετά τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας τριών (3) ετών αντί πέντε (5 ετών)

2. Επιτάχυνση της Βαθμολογικής εξέλιξης, υπό προϋποθέσεις από επτά (7) σε πέντε (5) έτη,

3. Απόσπαση συζύγων, λόγω συνυπηρέτησης (με σύζυγο) Ιατρό κλάδου ΕΣΥ

4. Χορήγηση επιπρόσθετης εκπαιδευτικής άδειας ενός (1) μηνός ανά διετία,

5. Κατάργηση όλων των περιορισμών των παρ. 5 & 7 του άρ. 23 του ν. 2519/97.

Λαμβάνοντας υπόψη, τα ως άνω αναφερόμενα επιπρόσθετα κίνητρα, ευελπιστούμε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από ειδικευμένους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, για την περαιτέρω στελέχωση Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες και τους επισκέπτες των περιοχών ευθύνης του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα: esydoctors.moh.gov.gr με προθεσμία έως και τις 26/05/2025 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

