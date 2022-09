Ημέρες γαστρονομίας στο Ηράκλειο (φωτογραφίες)

Με μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη γαστρονομία, το Ηράκλειο απογειώνει την κρητική διατροφή, τα τοπικά προϊόντα, την κουλτούρα, την παράδοση και τον πολιτισμό, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, σεφ και καλλιτέχνες στο ενετικό λιμάνι της πόλης.

Θέτοντας ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τουρισμού τη γαστρονομία, ο δήμος Ηρακλείου υλοποιεί σειρά δράσεων γύρω από αυτό ως άξονα, με αποκορύφωμα το φεστιβάλ «Ηράκλειο, Ημέρες Γαστρονομίας 2022» από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου». Ήδη από το 2018, ο δήμος έχει χαράξει στρατηγική με επίκεντρο την κρητική δίαιτα και τον κρητικό τρόπο ζωής, όπως εξηγεί ο αντιδημάρχος Τουρισμού του δήμου Ηρακλείου Γιώργος Σισαμάκης.

«Όταν λέμε δίαιτα αναφερόμαστε στην αρχαιοελληνική έννοια του όρου και είναι ένα σύνολο πραγμάτων», σημειώνει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Τουρισμού. «Οι μέρες γαστρονομίας είναι ουσιαστικά η κεντρική εκδήλωση για τη γαστρονομία της πόλης μας ενώ γίνεται μια προσπάθεια να μπούμε κι εμείς ως δεύτερη πόλη μετά τη Θεσσαλονίκη στο δίκτυο Unesco για τις πόλεις της γαστρονομίας αν και είμαστε σε άλλα δίκτυα της Unesco, έχουμε όλο τον πλούτο τον γαστρονομικό που απαιτείται αλλά και τις δράσεις και την ποιότητα των προϊόντων», προσθέτει.

Στο Ηράκλειο είναι πολλά τα εστιατόρια, όπως λέει, που βρίσκει κανείς αυθεντικές κρητικές γεύσεις με συνταγές που έρχονται από πολύ παλιά, σε μια νεότερη μορφή.

Όπως επεσήμανε, το Ηράκλειο απέδειξε ότι είναι ένας ανθεκτικός προορισμός. Η επισκεψιμότητα φέτος ξεπέρασε τη χρονιά-ορόσημο του 2019 και το ίδιο αναμένουν ότι θα συμβεί και με τα έσοδα στο απολογισμό που θα γίνει με το κλείσιμο της σεζόν.

«Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα δεν είναι ο αριθμός των κλινών αλλά ότι το Ηράκλειο είναι ένα οικονομικό κέντρο το οποίο θέλουμε να γίνει και city break προορισμός. Γίνονται επενδύσεις στον τουρισμό συνεχώς και φαίνεται πως με το νέο αεροδρόμιο θα έχει αυξημένη κίνηση τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, εμείς επιδιώκουμε να γίνει ένας βιώσιμος, ένας αειφόρος προορισμός», υπογραμμίζει και προσθέτει: «Έχουμε δημιουργήσει ένα άτυπο παρατηρητήριο τουρισμού και προκύπτει ότι οι επισκέπτες στην πλειονότητά τους είναι πολύ ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με τον προορισμό. Ένα ποσοστό της τάξεως του 10 με 12% καταλαμβάνουν Έλληνες ενώ το ένα τρίτο των επισκεπτών είναι από όμορους δήμους, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό».

«Φέτος, για πρώτη χρονιά είπαμε να καλέσουμε ανθρώπους άλλης περιφέρειας οι οποίοι όμως έχουν την λογική των αυθεντικών προϊόντων αντίστοιχης διατροφικής, οικονομικής και εμπορικής αξίας μιας και η Ημαθία δεν είναι ένας αμιγώς τουριστικός προορισμός αλλά ένας τόπος που επενδύει στον πρωτογενή τομέα και την διατροφή και να τους γνωρίσει ο κόσμος. Δίνουμε έτσι στο φεστιβάλ και μια εθνική διάσταση και στόχος μας είναι να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να γίνει διεθνές», σημείωσε ο κ.Σισαμάκης.

«Έχουμε έρθει μια μεγάλη αποστολή όχι μόνο από το δήμο Νάουσας αλλά και από τη Βέροια και την Αλεξάνδρεια με παρουσία των Μωμόγερων και του συλλόγου Γενίτσαροι και Μπούλες, μαζί με μάγειρες και σεφ», σημειώνει ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλαος Καρανικόλας. «Σκοπός της επίσκεψής μας εδώ είναι η σύνδεση και επικοινωνία, με τουριστικό πάντα πρόσωπο, για την Ημαθία διαφημίζοντας και βοηθώντας να υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο προϊόντων, παραδόσεων, πολιτισμού και ανταλλαγής τουριστικών προϊόντων», προσθέτει ο κ.Καρανικόλας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η λεβαντομάνα Κρήτη συναντά τη λεβεντιά της Νάουσας».

Αφίξεις και έσοδα σε ξεπέρασαν τη χρονιά ορόσημο του 2019

«Μέχρι τον Ιούνιο ο "τίτλος" που θα βάζαμε αναφορικά με την τουριστική κίνηση θα ήταν "στο κατόπι του 2019" ενώ ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξεπέρασαν στην Κρήτη κατά 5% και 8% αντίστοιχα, τις αφίξεις του 2019», εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης Κυριάκος Κώτσογλου. «Ο Σεπτέμβρης κλείνει σε λίγο πολύ θετικά, οι κρατήσεις για τον Οκτώβριο είναι εξαιρετικά καλές και με βάση τις συμφωνίες που έχουμε κανονίσει, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε κόσμο μέχρι και το πρώτο 15νθημερο του Νοεμβρίου», προσθέτει. «Με την έννοια των αφίξεων, αποδείξαμε ότι η Κρήτη είναι προορισμός και δικαιούμαστε να πανηγυρίζουμε. Το κομμάτι της κερδοφορίας και της βιωσιμότητας είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ενώ από το 2010 μέχρι το 2019 όλη η Ευρώπη ανέκραξε "we are all Greeks" και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο και υπήρχε μέριμνα και έγνοια και διπλασιάσαμε ουσιαστικά τα νούμερα μας - η Κρήτη πήγε από τα 2,5 στα 5,5 εκατομμύρια τουρίστες - υπήρχε μια γραμμικότητα, δηλαδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη συσχέτιση μεταξύ αφίξεων και εισπράξεων. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό, λόγω του ενεργειακού κόστους, των καυσίμων, των πρώτων υλών, της έλλειψης προσωπικού και του δανεισμού. Ωστόσο, αν και η κερδοφορία θα μειωθεί λόγω όλων αυτών των παραγόντων, που μπορούν να λυθούν με σωστές κινήσεις μακροπρόθεσμα, τα πράγματα θα είναι και πάλι μια χαρά», σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά τη γαστρονομία, που αποτελεί μεγάλο asset για τον τουρισμό, «το κρητικό προϊόν έχει μια πολύ σοβαρή προστιθέμενη αξία και πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό από τον καταναλωτή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το κρητικό προϊόν είναι ακριβότερο και έτσι να πωλείται αλλά αυτό είναι δύσκολο ακόμη να γίνει αντιληπτό», εξηγεί ο κ.Κώτσογλου.

Όπως υπογραμμίζει, είναι η πολυμορφία της Κρήτης τέτοια που προσομοιάζει με μια ήπειρο στο εσωτερικό. Έχει κουλτούρα, ιστορία, αξεπέραστη φύση, 1047 χλμ ακτογραμμής, τέσσερα πάρκα Unesco, πάνω από 60 κορυφές από τα 2000 μέτρα αλλά όλες αυτές τις θεματικές μορφές τουρισμού τις συνδέει η γαστρονομία.

«Η Κρήτη ήταν αναγκασμένη ανέκαθεν να παράγει τα πάντα, όπως εξαιρετικά όσπρια, κι εκεί που είχε που είχε πρόβλημα με τα σιτηρά, δημιούργησε αναμείξεις σίτου και κριθαριού και το έλυσε. Υπήρχε μια απίστευτη κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πετιόταν, ακόμη και τα τσόφλια από τα αμύγδαλα πηγαίναν στα φυτά για να βελτιώσουν με σίδηρο την παραγωγή», αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ

Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ γαστρονομίας αποτελεί συνδιοργάνωση του δήμου Ηρακλείου με την Περιφέρεια Κρήτης και τη στρατηγική συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, μαζί με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Ηράκλειο Μ.Α.Ε.», τη ΔΕΠΑΝΑΛ και τη ΔΗΚΕΗ, έχοντας τη στήριξη και του συνόλου των φορέων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και τη Γαστρονομία στο Ηράκλειο. Τελεί, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στη στήριξη της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνεται και η μεγαλύτερη Σχολή Γαστρονομίας στην Ελλάδα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, όπου θα προσφέρει τη δυνατότητα δύο υποτροφιών για μαγειρική - ζαχαροπλαστική.

Συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων είναι το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, ο Σύνδεσμος τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Κρήτης (ACTTA), η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, το Wines of Crete, το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ηρακλείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού, το Φεστιβάλ κρητικής κουζίνας, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης και το Σωματείο Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Νομού Ηρακλείου.

