Υεμένη: Δεκάδες νεκροί σε ποδοπάτημα πλήθους (βίντεο)

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 322 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκε κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σανάα της Υεμένης την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι της de facto κυβέρνησης των Χούθι.

«Ογδόντα πέντε άνθρωποι είναι νεκροί και πάνω από 322 τραυματίστηκαν» στο ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη συνοικία Μπαμπ ελ Γιέμεν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι στη Σανάα. Τον απολογισμό επιβεβαίωσε αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών των ανταρτών.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι «γυναίκες και παιδιά», ενώ περίπου πενήντα από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε η πρώτη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να μιλά σε μέσα ενημέρωσης.

Τα θύματα της τραγωδίας αυτής, μιας από τις χειρότερες των τελευταίων δέκα ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας και οι οργανωτές της εκδήλωσης για τη διανομή βοήθειας συνελήφθησαν, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχουν οι αντάρτες.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των θυμάτων, γίνεται λόγος για «δεκάδες νεκρούς σε ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια χαοτικής διανομής χρημάτων από ορισμένους εμπόρους».

Heartbreaking news out of Yemen's capital Sana'a, as poor citizens receiving food and aid from traders were caught in a deadly stampede. Dozens lost their lives or were injured. It's time for those in power to prioritize the needs of the people and ensure their safety. Justice…

