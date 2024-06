Ρωσία: Νεκροί οι κρατούμενοι που έπιασαν ομήρους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Οι κρατούμενοι που έπιασαν ομήρους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους μέσα σε κέντρο κράτησης στο Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, σκοτώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων INTERFAX.

Παράλληλα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απελευθερώθηκαν.

Νωρίτερα είχα ακουστεί πυρά κοντά στο κέντρο κράτησης, όπου είχαν ανατπυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους κατηγορούνται για εγκλήματα τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης δεσμών με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Meanwhile, in Russia, terrorists captured terrorists: in Rostov, six prisoners in a pre-trial detention center took guards hostage

rosZMI publishes a video with one of the prisoners, and the four others are called "ISIS terrorists" who were sentenced to a long term of…

